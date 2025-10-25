上田みゆきさんが制作した豆皿

福井県の墨絵アーティストが、擬人化した動物を描いた国宝「鳥獣戯画」をモチーフに恐竜の絵を制作した。恐竜の姿を正確に描きながらも、相撲などをするコミカルな姿が人気を集めている。福井は日本有数の恐竜化石の発掘地。「墨絵は動きがあり、生きているかのように感じさせてくれる。恐竜に愛着を持ってほしい」と意気込む。（共同＝池田紳太郎）

描いたのは越前市の上田みゆきさん（65）。イラスト入りの豆皿や手ぬぐい、扇子など38点が福井県立恐竜博物館（勝山市）の売店に並ぶ。一部は売り上げ見込みを上回り、追加で発注するほどの人気ぶり。東京都の女性会社員（22）は「恐竜の動きが面白く、一頭ずつ観察したくなる」と話した。

上田さんは絵を描くのが好きな父親の影響で、幼いころから絵画に取り組んできた。美術専門学校に通い、イラストレーターを目指すようになった。海外のロック音楽を好み、3年生のときにカラフルでポップなイラストを描こうと決めた。

その後、東京に拠点を移すも体調を崩した。健康的な和食を中心に食べるようになり、和の文化に関心を持つ。モノクロの世界に心を引かれ、墨絵アーティストとしてポスターや店舗の内装などを手がけてきた。

墨という伝統的な画材を使いながらも、イラストの親しみやすさが特徴だ。2019年に国立科学博物館（東京都）の特別展で上田さんのグッズが販売され交流サイト（SNS）で話題を集めたのが、福井で販売するきっかけになった。

今回の企画で、恐竜の戯画を描くために福井の恐竜博物館に何度も足を運びイメージを膨らませた。手脚の形や向きを正確に描くのに苦労し、展示資料や解説書を参考にし約1年で完成させた。

上田さんが描くのは恐竜にとどまらず、墨絵の魅力を広めるためワークショップも計画している。「和紙に触れて、墨のすてきな世界を身近に感じてほしい」

