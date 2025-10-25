「ワールドシリーズ・第１戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２４日、トロント）

ドジャースが「１番・ＤＨ」で先発出場する大谷翔平投手の球場入りの様子を公開。特注のデコピンジャケットに反響が集まった。

ベージュのジャケットを着用し、ヘッドホンを装着して球場に入った大谷。ジャケットの胸元にはデコピンのイラストが描かれたワッペンが貼られ、左袖には大谷自身のイラストも。グローバルアンバサダーを務めるＢＯＳＳの逸品だ。

ファンも「デコイ、ボスもワールドシリーズに参加してる」「とってもかわいい」「いいシリーズになることを祈ってるよ」と書き込んでいた。

また先発マウンドに上がるスネルは、ドジャースの帽子にヘッドホン、ブラックのセットアップという着こなし。手にはブランドのハンドバッグと一見アンバランスなコーデだが、しっかりと決めている。

前日の練習では屋外フリー打撃を行い、特大弾を連発した大谷。さらに第４戦に先発予定とみられ、最高峰の舞台での二刀流ショーにも期待が集まる。会見では「楽しみにしている。去年は本当の意味ですべてを味わったわけではない。そこも含めて今年は新たな経験」と意気込んでいた。