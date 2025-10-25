ワールドシリーズ前日にメディア対応

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズに臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手の周囲には今年も驚異の人だかり。大谷に質問できたという米女性レポーターは有頂天となった様子で「もう引退してもいい」とつづり、反響を呼んでいる。

ブルージェイズの本拠地ロジャーズ・センター内で行われた恒例のメディアデー。大谷の周りには日米カナダなど各国の報道陣が集結した。その中の1人が女性レポーターのケイト・マニスカルコさん。かつては米ニューヨーク州地元局「YESネットワーク」で勤務し、現在は32万2400人を超えるフォロワーを抱え、TikTokなどを中心にMLBの情報発信を行う自称「Z世代のMLBレポーター」だ。

23日（同24日）、自身のXを更新したマニスカルコさん。「私はショウヘイにインタビューした。1つ質問できた。もう引退してもいい」と誇らしげにつづった。ファンからは「ワオ」「お勤めご苦労様です」「そいつは本当に素晴らしい。僕も興奮しているよ」「アメージング！ おめでとう！」「よくやった！」などと労いの言葉が相次いだ。



