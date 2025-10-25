社会保険や労働に関する無料の相談会が、11月3日、兵庫県内の10か所で行われる。兵庫県社会保険労務士会が毎年実施しているもので、県民が専門家に直接相談できる機会となっている。

兵庫県社会保険労務士会による「街頭無料相談会」尼崎会場 過去開催時の様子

相談会では、いわゆる「106万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれる年収要件のほか、制度改正や働き方に関する幅広い疑問に対応するとのこと。特に、パート勤務などを検討する際に大きな要素となる年収基準については、政府の発表以降「どのように働けばよいのか」といった相談が増えているという。

また、自動車運転業や建設業、医師を対象に年間の時間外労働に上限規制が適用され、これまで以上に労働力不足への影響が懸念されている。そういった相談だけでなく、職場のパワーハラスメントなど、労働環境をめぐるものも増加傾向にあるとしている。

無料相談会ではこのほか、賃金や解雇、労災、育児休業、傷病手当金、年金、成年後見制度などについても、社会保険労務士が相談に応じるとのこと。



兵庫県社会保険労務士会の担当者は、「社会保険や労働問題は生活に直結する分野です。疑問を持つ方が専門家に直接相談できる機会を設けました。気軽に活用してほしい」と話す。

会場は以下の通り。各会場とも、時間は午前10時から午後4時。予約不要。



「兵庫県社会保険労務士会 街頭無料相談会」

■会場

尼崎：あまがさきキューズモール（本館3階 レンガのひろば）

川西：アステ川西（1階 情報スペース）

西宮：ACTA西宮（東館2階 中央広場）

神戸駅：デュオこうべ（浜の手 採光ドーム）

西神中央：プレンティ西神中央（アトリウムコート）

明石：イオン明石ショッピングセンター（2番街 1階 赤ちゃん休憩室横）

加古川：ニッケパークタウン（2階 イベントスペース）

加西：イオンモール加西北条（1階 サルビアコート）

姫路：イオンタウン姫路（1階）

豊岡：コープデイズ豊岡店（1階 ウェルカムコート）