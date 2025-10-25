タイ語、日本語、英語を操る、タイ出身のアニソンシンガー・MindaRyn（マイダリン）が、このたび、ラジオ番組に出演。日本のアニメソングに魅了され日本で活動する彼女が、音楽への思いと現在開催中のワールドツアーについて語った。

アニソンシンガー・MindaRyn（マイダリン）

MindaRynが日本のアニメとアニソンに出会ったのは、幼いころのこと。父親がX JAPANの大ファンだったことが、日本文化に興味を持つきっかけだったという。「子どものころから日本の音楽が身近にあって、アニメもたくさん観て育った」と振り返った。

現在は日本に拠点を移し、オリジナル楽曲だけでなくアニソンカバーをライフワークに、新時代の“アニソン伝道師”としてワールドワイドに活動している。YouTube登録者数は115万人を超え、弾き語りや英訳詞のカバー動画が世界中で注目を集めている。



MindaRynは、「アニソンは、言葉を越えて世界中の人をつなげる力があると思っています」と力強く語った。

2025年7月から放送中の特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』（テレビ東京系列）では、前期・後期のエンディングテーマを担当。後期テーマ曲『共鳴レボリューション』は、4人組ロックバンド・ASH DA HERO（アッシュ ダ ヒーロー）ASHとのコラボ曲で、10月11日（土）に先行配信、22日（水）にCDリリースされた。

現在は、自身初のワールドツアー「Hello New Friends」を開催中。北米・南米・ヨーロッパ・アジアと世界各地を巡るライブでは、自身の楽曲だけでなくアニソンカバーも披露している。

MindaRyn WORLD TOUR FINAL『Hello New Friends』-日本公演-

ツアー初日は、ブラジル。しかし、飛行機トラブルで30時間の予定だった移動が47時間にも及ぶというハプニングが発生。「大変なスタートでしたけど、世界中のアニソンファンと出会えたことが本当に幸せ。みんな日本語が分からなくても、一緒に日本語で歌ってくれるんです！」と笑顔をこぼした。

11月には、母国・タイでのライブを控えているMindaRyn。曲は日本語で歌い、MCはタイ語で行うという。



しかし意外にも、タイ語でのMCには不安もあるそうで、「日本では『盛り上がってー！』と言うけど、タイではあまりそういう盛り上げ方をしないんです。どう盛り上げればいいのか、ドキドキします」と笑った。



ワールドツアーの最終公演は、日本で行われることが決定している。世界中に“新しい友だち”を増やしてきたMindaRynが、どんなステージを見せるのか注目が集まる。



※ラジオ関西『Clip月曜日』より