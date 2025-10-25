《新作》こういうの求めてた（泣）【3COINS】完売前に急いでGET！「せいろグッズ」

調理の手軽さと見た目のおしゃれ感で人気を集めている「せいろ」。実は【3COINS（スリーコインズ）】でも「せいろグッズ」が販売されています。今回は、10 / 15に販売がスタートしたばかりの新商品をピックアップ。せいろ料理にチャレンジしてみたいという方も要チェックです。

この値段で買えるの！？「コンパクトサイズのせいろ」

せいろ料理が気になっているけどまだ持っていない……という方にぴったりなのが、こちらの「せいろ2段：19cm」です。竹製のせいろ2段セットが、3COINSなら\1,320（税込）で買えちゃいます。2段重ねて加熱できるため、肉と野菜・メインと副菜・ご飯とおかずなど同時に調理できるのが魅力。見た目がおしゃれで、そのまま食卓に出しても映えそうです。電子レンジや食洗機・乾燥機などは使えないのでご注意ください。

こういうのが欲しかった！「せいろがすぐに使える蒸し板」

せいろと鍋はサイズが同じものをセットで買わなければいけない……とハードルが高く感じている人におすすめしたい「せいろ用蒸し板：24cm」。これがあれば、おうちにあるフライパンや鍋を使ってせいろ料理ができちゃいます。19cm・24cmのせいろに対応しているのが魅力。それぞれ専用の鍋を買う手間が省けます。蒸し板を使うことで、せいろが焦げるのを防いでくれるため、せいろ初心者にも使いやすそうです。お値段は\880（税込）です。

