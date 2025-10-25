Koki¡¤¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É¤â¡ª¡¡·ÝÇ½¿Í¤Î¡Ö¶õ¹Á¥³¡¼¥Ç¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬ÅÙ¡¹ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡È¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¡£¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤À¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤â¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¶õ¹Á¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKoki¡¤¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡Ä·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¶õ¹Á¥³¡¼¥Ç
¢£Koki¡¤
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎKoki¡¤¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ÎºÝ¤Î¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¡£Koki¡¤¤Ï¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤ÎCOACH¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ä¹»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥ª¥ó¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Koki¡¤¤Ï¡¢Éª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ÈÉú¤·ÌÜ¤¬¤Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¼Ì¿¿¤À¡£
¢£°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë°½À¥¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤ª»Å»ö¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ë¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°½À¥¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢¥Þ¥¹¥¯¤È¤¤¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ç¡£ÎëÌÚ¤ÏÁ´¿È¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼«Á³ÂÎ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¼«Á³ÂÎºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£Ê¿Ìî»çÍÔ
¡¡Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¡ÖPARISÅþÃå¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¶õ¹Á¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Ê¿Ìî¤ÏLOUISVUITTON¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¥¸¥ã¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÆ°¤·¤¿Àè¤Ç¤ÏÁ´¿È¹õ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËLOUISVUITTON¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¤Î¥Ï¥ó¥Á¥ó¥°¤¬¿·Á¯¡×¡Ö¤³¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥ÇËÜÅö¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡È¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¡É¤Î¶õ¹Á¥³¡¼¥Ç¤Ï¡©
¢£µÜÀ¤Î°Ìï
¡¡ºòÇ¯¡¢¡Ö¾åÈ¾´ü ViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¡£µÜÀ¤¤Ï¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎË¹»Ò¤ò¤¤Ä¤¯Èï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡£µÜÀ¤¤Ï¡ÖJust landed from Mars,waiting for my connecting flight.¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë±§Ãè¿Í¤Î³¨Ê¸»ú¤âÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆµÜÀ¤¤Ï¼«¿È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¡ÊÎ®ÀÐ¤Ë¤³¤ì¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ËÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¾Ð¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜÀ¤¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë±§Ãè¿Í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²ÐÀ±¤«¤é¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¸µµ¤½Ð¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æ£ºéÆä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ºéÆä¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤ÆÈô¹Ôµ¡¤ÎºÂÀÊ¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÁëºÝ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£ºé¤Ï¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ËÊñ¤Þ¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ø¥¢¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤ª¤í¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾¯¤·Íð¤ì¤¿È±¤ÎÌÓ¤¬¥ì¥¢¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿²µ¯¤Æä¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤Æ¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ©åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖKoki¡¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷koki¡Ë
¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤« official staff¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ayaseharuka_official_staff¡Ë
¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@sho_h_desyo¡Ë
¡ÖµÜÀ¤Î°Ìï¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ryubi_miyase_official¡Ë
¡ÖÆ£ºéÆä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@fujisakinagi¡Ë
