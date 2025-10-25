『良いこと悪いこと』第3話 “高木”間宮祥太朗、帰国した親友“小山”森本慎太郎に探りを入れる
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日の今夜放送される。
【写真】事故現場で手を合わせる高木（間宮祥太朗）と猿橋（新木優子）
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
■第3話あらすじ
同窓会で22年ぶりにタイムカプセルを掘り起こしたことで始まった連続殺人事件。真相を追う高木の予感が的中し、ニコちゃんこと中島笑美（松井玲奈）が3人目の犠牲者になってしまった。警察は単なる交通事故として処理するが、高木と猿橋は納得できない。
やはり犯人は、高木たち6人が22年前に遊びで作った替え歌の歌詞通りに犯行を行っている。それに気付いた高木は、次の被害者が一番の親友だったターボーこと小山隆弘（森本慎太郎）だと予測。アメリカでアプリの開発会社を経営している小山は、偶然にも新規事業のPR会見のため久々に帰国していた。しかし一方の園子は小山に疑惑の目を向ける。高木は否定するものの、「そう信じたいだけじゃなくて？」と園子に言われ、返す言葉がない。
園子の調べでは、アプリ業界の革命児と呼ばれる小山には黒いウワサが絶えない。目的のためなら手段を選ばない男。園子は小山への疑いをますます強める。
高木は、小山が犯人のはずがないと思いつつも、園子に言われるまま小山に探りを入れる。事件の標的が園子に恨まれている6人だということに気付いていた小山は、園子が復讐しているに違いないと主張。高木は否定するものの小山は納得できない様子で彼に背を向けて去ってしまう…。
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
