ほしのあき48歳、夫・三浦皇成＆娘と幸せあふれる笑顔 G1初勝利を友人に祝われ「うれしいっ」
タレント・ほしのあきが、25日までにインスタグラムのストーリーズを更新。夫・三浦皇成や娘との姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、夫・三浦皇成＆娘との姿 「スタイル抜群」水着姿も（11枚）
9月28日に中山競馬場で行われたスプリンターズステークスでG1初勝利を達成した三浦。先日は「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」とケーキのショットや、「お花ありがとうございました」と夫婦ショットを公開した。
今回は「皇成G1初制覇おめでとう」と書かれた巨大なケーキプレートの前でのショットを公開。夫や娘、デザイナー・福王寺彩野らとの笑顔が収められており、ほしのは「うれしいっ」ともつづった。
2011年9月に結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。SNSでは連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、夫・三浦皇成＆娘との姿 「スタイル抜群」水着姿も（11枚）
9月28日に中山競馬場で行われたスプリンターズステークスでG1初勝利を達成した三浦。先日は「みんなにお祝いしてもらえて幸せだね〜」とケーキのショットや、「お花ありがとうございました」と夫婦ショットを公開した。
今回は「皇成G1初制覇おめでとう」と書かれた巨大なケーキプレートの前でのショットを公開。夫や娘、デザイナー・福王寺彩野らとの笑顔が収められており、ほしのは「うれしいっ」ともつづった。
2011年9月に結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。SNSでは連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。
引用：「ほしのあき」インスタグラム（@akihoshino_official）