「買いまくってきた」中古バスをやめる

鹿児島県の路線バス会社、鹿児島交通などを抱えるいわさきコーポレーション（鹿児島市）の岩崎芳太郎会長が2025年10月に筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）のインタビューに応じ、今後購入する路線バスを「ぜんぶEV（電気自動車）バスの新車にしようと思う」と明らかにしました。さらに、導入するメーカーを質問したところ、即答しました。

【これです！】鹿児島交通などで導入する「国産でも中国製でもないEVバス」（写真）

鹿児島商工会議所会頭、鹿児島県バス協会会長なども務める鹿児島経済界の重鎮である岩崎氏は、鹿児島交通をはじめとするいわさきグループの路線バスについて「この20年間は新車を買うのをやめ、ずっと東京の大手バス会社などの中古車を買いまくってきた」と振り返りました。

鹿児島交通では、バス愛好家にとってはたまらない旧型バスが今も多くの路線で活躍しています。筆者はいすゞ自動車の中型バス「キュービック」97年式が鹿児島市中心部を走る様子や、霧島市で運行中の日野自動車の中型バス「レインボー」94年式を目撃しました。

それでも、大手バス会社の中古車からEVバスの新車導入に切り替えるのは「ディーゼル（エンジンを搭載した）バスの中古車がなかなか出てこなくなったからだ」と説明しました。

「東京の大手バス事業者は8年とか、10年とか使って他社に売っていたが、今はバス大手もなるべく長く使おうという話になっており、（国内バス最大手）西日本鉄道も20年使う時代になった」（岩崎会長）

国は脱炭素化対策として、走行中に二酸化炭素（CO2）を排出しないEVバスの購入に国や自治体の補助金が支給しているため「イニシャルコストが下がり、ランニングコストも高くない」と指摘。岩崎氏は「僕は地方のバス会社の決め手はEVだと思っている」と強調しました。

導入するEVバスメーカーを即答

岩崎氏はEVバスを優先的に配備する地域について「地方部だ」とし、大隅半島の営業所などを想定していることを明らかにしました。



インタビューに応じるいわさきコーポレーションの岩崎芳太郎会長（鹿児島市で大塚圭一郎撮影）



その理由として、地方部の営業所のディーゼルバスをEVバスに切り替えれば、ディーゼルバスに軽油を給油するための「インタンク（自社給油所）を置かなくてもよくなる」との利点を指摘します。

ただ、EVバスの充電器の設置に対する補助金が「半分しか出ないのが問題だ」とも言及。業界団体の日本バス協会が2030年までに累計1万台のEVバス導入を目指している中で、岩崎氏は普及を加速させるには充電器設置に「（費用の）100％出すようになれば進む」と訴えました。

また、導入するEVバスメーカーを尋ねると、岩崎氏は「うちは（韓国の）現代自動車にする」と即答しました。日本では「ヒョンデ」と呼称している現代自動車のバスをいわさきグループは既に導入しており、鹿児島県などで現代自動車の商用車の正規販売店を展開する関係にあります。

筆者が2025年10月に霧島市の鹿児島空港―JR日豊本線霧島神宮駅間を走る鹿児島交通の「霧島神宮アクセスバス」に乗った際は、現代自動車のディーゼルエンジンを搭載した観光バス「ユニバース」2009年式を用いていました。

いわさきグループに属する屋久島・種子島交通は2025年4月、現代自動車の中型EVバス「ELEC CITY TOWN（エレク シティ タウン）」を屋久島（屋久島町）に5台導入しました。国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録されている屋久島は環境負荷低減に力を入れているのに加え、島で使う電力の99.6％を再生可能エネルギーの水力発電で賄っています。このため、電気を使って走り、走行中にCO2を出さないEVを走らせるのに極めて適した環境です。

「ELEC CITY TOWN」は全長8995mm、全幅2490mm、全高3400mm、乗車定員は55人で、充電1回当たりの航続距離は233km（60km/hの定速走行の場合）だとしています。10月13日に閉幕した2025年大阪・関西万博でもスタッフ送迎用に2台、来場者の休憩用に1台が活用されました。

今後は鹿児島交通の路線バスでも、「ELEC CITY TOWN」の姿が見られるようになりそうです。現代自動車は今のところ大型EVバスについては日本で販売していませんが、岩崎氏は「現代自動車は大型も造れる」として販売開始後の運行を視野に入れています。