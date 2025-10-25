間宮祥太朗、SixTONES田中樹に“謝罪” 森本慎太郎は間宮に“とある失敗”明かす
俳優の間宮祥太朗とSixTONESの森本慎太郎が、きょう25日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）内「カメラに向かってごめんなさい」に出演する。
【写真】ごめんなさい…間宮祥太朗に謝る森本慎太郎（SixTONES）
間宮は、友人の田中樹（SixTONES）にとんでもないムチャブリをしたことを謝罪。「ごめんなさい」と言いつつ、そのときの様子を楽しそうに語る。その間宮に、現在放送中のドラマ『良いこと悪いこと』で共演している森本から謝罪が届く。“とある大失敗”で間宮の親切を無駄にしそうになったものの、ある方法で乗り切ったことを振り返る。
CUTIE STREETの川本笑瑠、古澤里紗、真鍋凪咲は、遠征の時にやってしまうことを謝る。「マネージャーさんの手がカタカタ（震えている）」「聞いた話によると事務所で私たちが一番」ということを明かす。
高田純次、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹の思わず笑ってしまう「ごめんなさい」も。スタジオゲストの宮野真守も「声優なのに○○でごめんなさい」と告白する。近藤春菜（ハリセンボン）は、佐藤栞里に直接「ごめんなさい」と謝る。近藤は、佐藤と横澤夏子の3人でカフェに行った際の気まずい出来事を明かす。
