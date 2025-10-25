山田優、芸能デビュー時の父の一言 幼少期は成績優秀＆医者を目指していた
モデルの山田優（41）が、23日放送のTBS系『櫻井･有吉THE夜会』（毎週木曜 後10：00）に出演。3姉弟で、弟で長男の親太朗さん、次男で声優として活動する親之條（29）。さらに父親の親嗣（しんじ）さんとテレビ初共演した。
【写真あり】「仲良しぶりが伝わります」山田優＆実父＆小栗了の“レア”な3ショット
この日のテーマは「人との距離感が独特な人たちの夜会」。番組は山田家について「ちょっと不思議な姉弟関係」と紹介。地元・沖縄のリゾート地で語り合った。
優の幼少期の話になり、父・親嗣さんは「優は、アクターズスクール入るまで医者になると思ってた」と説明すると、優も「なりたかった」と補足。親嗣さんは「成績オール5」と明かした。
その後の活動について親太朗さんが、「アクターズスクールに入って、CanCamとか出て一気にドンドンスターになった。そんときどう思った？」と聞くと、親嗣さんは「我が子だなと思ったよ」ときっぱり。スタジオでは爆笑が起こるとともに「かっこいいねえ」などと話していた。
【写真あり】「仲良しぶりが伝わります」山田優＆実父＆小栗了の“レア”な3ショット
この日のテーマは「人との距離感が独特な人たちの夜会」。番組は山田家について「ちょっと不思議な姉弟関係」と紹介。地元・沖縄のリゾート地で語り合った。
その後の活動について親太朗さんが、「アクターズスクールに入って、CanCamとか出て一気にドンドンスターになった。そんときどう思った？」と聞くと、親嗣さんは「我が子だなと思ったよ」ときっぱり。スタジオでは爆笑が起こるとともに「かっこいいねえ」などと話していた。