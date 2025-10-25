Ê¿°æÂç¡ÖËÍ¤Î²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ç²Î¾§¤â¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼½éÆü
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ê¿°æÂç¡Ê34¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÌó1Ëü1000¿Í¤¬ÁíÎ©¤Á¤Ç·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Î¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÂæ¤Ç¡ÖCountry Road¡×¤òÇ®¾§¡£Ç®¤¤Çï¼ê¤ò°ì¿È¤Ë¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥®¥¿¡¼¤ò¤«¤ÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë³§¤µ¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£
15Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡Öf¡¥r¡¥i¡¥e¡¥n¡¥d¡¥s¡×¤äº£Ç¯7·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥½¥ó¥°¡ÖHappy Birthday to my son¡¥¡×¤âÈäÏª¡£¡ÖËÍ¤Î¹¥¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò³§¤µ¤Þ¤È¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ÊÌó3»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï8ÅÔ»Ô15¸ø±é¤Ç12Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ½Äê¡£¡Ú¾¾ËÜµ×¡Û