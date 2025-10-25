STARTO ENTERTAINMENTは24日、公式サイトなどで、WEST．神山智洋（32）の結婚を発表した。お相手は一般女性。グループでは、今年1月に結婚を発表した桐山照史（36）に続き、2人目の既婚者となった。

神山は同社サイトでコメントを発表。「このたび、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆さま、関係者の皆さまのご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります」と決意。「至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導鞭撻（べんたつ）のほど、よろしくお願い致します」と報告した。

神山は5歳からダンスに親しみ、グループ屈指のスキルの持ち主。12月に開催される「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」では、スペシャルナビゲーターを務め、大会テーマソングを担当することが発表されている。

同社所属タレントの結婚発表は今年で4人目。14日にSUPER EIGHT村上信五（43）が結婚を発表したばかりで、この1カ月で2人が結婚を発表するハイペースとなっている。1月にWEST．桐山が、元バレーボール女子日本代表の狩野舞子さん（37）、2月にはSUPER EIGHTの大倉忠義（40）が一般女性との結婚を発表。4人全員が関西勢で、神山もナニワの先輩達に続いてのゴールインとなった。

1カ月のうちに同社のタレント2人が結婚を発表するのは、24年3月のNEWS加藤シゲアキ（38）と小山慶一郎（41）の例がある。24年はDOMOTO堂本剛（46）と、ももいろクローバーZの百田夏菜子（31）を始め、過去最多6人が発表する結婚ラッシュだった。

◆神山智洋（かみやま・ともひろ）1993年（平5）7月1日、兵庫県生まれ。04年、事務所入所。14年4月「ジャニーズWEST」（当時）としてデビュー。25年に東海テレビ「ミッドナイト屋台〜ラ・ボンノォ〜」で主演。12月に開催される「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」のスペシャルナビゲーターと大会テーマソングを担当する。血液型A。