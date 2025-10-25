»³ÅÄÍµµ®¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×½éÄ©Àï¡¡´é¤è¤êÂç¤¤¤¡ÈÀ¹¤ê¤¹¤®¡É¥á¥Ë¥å¡¼ÅÐ¾ì
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬¡¢¤¤ç¤¦25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§56¡Á¸å8¡§54¡ËÆâ¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤Ë½é½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ä´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤Ë¼Õ¤ë¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡ÊSixTONES¡Ë
¡¡»³ÅÄ¤Ï¡¢°ñ¾ë¡¦´äÀ¥Ä®¡ÊºùÀî»Ô´äÀ¥ÃÏ¶è¡Ë¤Ç¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤Ë½éÄ©Àï¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦75ºÐ¤ÎÂè°ìÄ®¿Í¤«¤é¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»³ÅÄ¤Ï´¶·ã¤¹¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢»³ÅÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼Ö¤òÄä¤á¤¿¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ2¿ÍÁÈ¤â¡Ö»³ÅÄÍµµ®¤¤¤ë¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£2¿Í¤«¤é¡Ö¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¾®±ã²ñ¡×¤È´ÇÈÄ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤ªÅ¹¤Ë¤ª¼ÙËâ¤¹¤ë¤È¡¢Å¹¼ç¤Î¸µµ¤¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ÂçÎÌ¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£Äí¤Çºî¶ÈÃæ¤Î80Âå¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ì¤½¤á¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿Æ¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤ª¸«¹ç¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢2¿Í¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¸ì¤ë¡£¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶µ¤¨¤¿¡ÖÀ¹¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¡¢»³ÅÄ¤Î´é¤è¤êÂç¤¤¤¡¢À¹¤ê¤¹¤®¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¶ÄÅ·¡£¥Î¥ê¤¬¤è¤¹¤®¤ëÅ¹¼ç¤È»³ÅÄ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä®¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¡¢Âîµå¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬Îý½¬Ãæ¡£»³ÅÄ¤È¥µ¡¼¥¯¥ëÂåÉ½¤Î70ºÐ¤Î½÷À¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÂîµåÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Î»³ÅÄ¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÚ¤Ð¤º¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤·¤¿¤é¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¥¤¥ä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç¾Ç¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»³ÅÄ¤ËÃçÎÉ¤·¤ÎµÜÌî¿¿¼é¤«¤é¥À¥á½Ð¤·¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£
