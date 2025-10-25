ブレーカーからゴキブリの死骸が落下？キッチンをリフォームしたら増えた？暖を求める“奴ら”の意外な侵入経路と対策

秋になるとゴキブリたちは、暖かい場所をもとめて部屋の中に入ってこようとする。少しでも長生きしたいという本能なのだろう。晩秋から冬に出没するゴキブリはじっとしているか動きが鈍い。

しかしゴキブリとの同居はやはり御免被りたいところだ。どうすればゴキブリが部屋に侵入してくるのを防ぐことができるのか？ ゴキブリの行動を熟知した害虫駆除のプロ、足立雅也さん（808シティ）に聞いた。

ゴキの4つの侵入経路

ゴキブリが侵入してくる場所というと、台所や洗面所などの水回りを思い浮かべる人が多いはずですが、実際には水回りに限らず、わずかな隙間さえあればどこからでもゴキブリたちは室内に入ってきます。たとえば以下のような場所がゴキブリの侵入口となりやすい場所です。

【押し入れの床板】

押し入れの床は、古くなると荷物の重みや家の傾きで湾曲することがあり、その際に隙間ができる場合があります。そして床下から床板の隙間を通ってゴキブリが侵入してくるケースがあります。目で見て明らかに隙間ができていることもあるし、床下から吹き上げる風で隙間に気づくことも。隙間を見つけた場合は、まずはガムテープやパテで塞いでおきましょう。

【押し入れの天袋】

押し入れの上部にある戸棚を天袋と呼びますが、天袋の上には天井裏の電線や配管をチェックするための点検口が設置されています。ふだんはベニヤ板やコンパネで蓋がされていますが板がずれて隙間ができている場合は、そこからゴキブリが侵入してきます。ずれているのを見付けたらすぐに直しておきましょう。

【エアコンのドレンホース】

エアコンの水を排出するためのドレンホースも、ゴキブリの侵入経路になりやすい場所です。ホースの先端からゴキブリが入り、室内機の風の吹き出し口から室内へと飛び出してくることがあります。ホースがゴキブリの通り道になっている疑いがある場合は、100均等で売られている虫の侵入を防ぐための「ホースキャップ」を先端に取り付けるか、流し台で使うネットをかぶせて輪ゴムで止めておきましょう。

【エアコン取り付けの際に開けた穴】

エアコンを新しく取り付ける際には、室外機と室内機を繋ぐ配管を通すための穴を壁に開ける必要があります。通常の工事では、開けた穴にプラスチックの筒（貫通スリーブ）を設置し、配管と筒のあいだにできた隙間をパテで埋めて仕上げます。しかし、スリーブを設置せずに工事を行った場合（つまり手抜き工事ですね）は壁の中に潜んでいるゴキブリが、配管と壁の隙間を通って室内機のわきから部屋に侵入してくることがあります。エアコン工事の際は「スリーブを取り付けて隙間ができないようにお願いします」と一言お願いしておくと安心です。

電気のブレーカーからも侵入

ほかにちょっと変わったところでは、「電気ブレーカー」がゴキブリの侵入口になったケースもあります。

先日、お客様から「ゴキブリが多く出るのだけど、どこから出てくるのかわからない。なんとかして！」との相談があって出かけたときのこと。お客様が「このあたりによく出没する」と指をさしたその近くに電気ブレーカーがあり、もしや？と思い、ブレーカーのカバーを外してみたところ、ゴキブリの死骸がぽろぽろと落ちてきました。どうやらブレーカーの奥の穴を通って壁の中から部屋に侵入していたようです。

配線工事の際は、壁の中を通した配線とスイッチやコンセント、ブレーカー等と繋ぐための穴を壁に開けることになるのですが、工事業者は作業がしやすいように比較的大きな穴を開けがちです。このお宅の場合も、ブレーカーの配線を引き出すために開けた穴が大きくて、電線とのあいだに隙間が出来たことが原因でした。

電気の配線は通電中、わずかに熱を持ちます。ゴキブリは暖かい場所を好むため、おそらく熱に引き寄せられて配線をつたいながら移動するうちに、ブレーカーの取り付け口にたどり着いたのでしょう。

このときは、電源を落としてブレーカーの後ろの隙間にスポンジを詰めてゴキブリが通れないように施工しましたが、電気工事士の免許を持っていない一般の方は感電や火事のリスクがあるので絶対に真似しないでください（足立は電気工事士免許を取得しています）。

キッチンのリフォームでなぜ？

もう一件、変わったゴキブリの侵入例を紹介しておきましょう。

不思議に思われるかもしれませんが「キッチンの流し台をきれいにリフォームしたら、急にゴキブリが増えた」という相談があります。

流し台を新しく入れ替えて、キッチンを清潔にリフォームしたらゴキブリは出てこないと思いますよね。それなのに逆にゴキブリが増えたとおっしゃる方がわりといらっしゃいます。いったいなぜなのでしょう？

実はこれにも「隙間問題」が関係しています。

キッチンリフォームの際には、排水管や水道管を通すための穴を新たに壁や床に開けることになりますが、その際、工事業者はある程度、システムキッチンの位置の調整ができるように余裕をもたせた大きめの穴を開けます。新たにシステムキッチンを取り付けた後、配管と床や壁の穴の間にできた隙間をパテ等でしっかり埋めれば問題無いのですが、それを怠ると隙間からゴキブリが室内に入ってくるようになるのです。

リフォーム工事の際は、事前に業者さんに「新しく開けた穴のまわりは、隙間ができないように塞いでくださいね」と一言お願いしておくのがいいかもしれません。これは戸建てに限らず、マンションのリフォーム工事の場合も同じです。

居場所を作らない対策

ここまではゴキブリの侵入経路についてお話してきましたが、ゴキブリを部屋に入れたくなかったら、もうひとつやっておきたい対策があります。「ゴキブリが好む環境を部屋の中に作らない」というのがそれです。

具体的には「ゴキブリのエサとなる食べ残しやゴミを部屋に放置しない」「ゴキブリの隠れ場所となる隙間や暗くて暖かい場所を部屋につくらない」というのが主な対策となりますが、なかでも注意してほしいのが不要になったダンボールです。

ネットの生活情報などを見ると「ダンボールは暖かくて暗い場所を好むゴキブリたちの居場所になりやすいから処分すべき」と書かれていることが多いようですが、ダンボールをゴキブリたちが好む理由はそれだけではありません。

じつはダンボールや自然素材を使った緩衝材のなかには、コーンスターチ（トウモロコシのでんぷん）を素材の一部に使ったものがあるため、ゴキブリにとってダンボールはなんとエサにもなるのです。暗くて暖かくて、おまけに食べて美味しいとなれば、ゴキブリたちが集まってきて当然ですよね。

コーンスターチを素材に使ったダンボールにはゴキブリだけでなく他の虫も湧きやすいため、なるべくすみやかに処分しておくことをおすすめします。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚