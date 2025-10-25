「ゴキブリ対策は秋が肝心」って誰が言ったの？秋に本気を出しても遅い理由と家でゴキを見なくなる徹底駆除方法【戸建て編】

ネットで「ゴキブリ 駆除 秋」と検索すると「ゴキブリの駆除には秋の対策が肝心」と書かれた記事が多くヒットする。「秋に徹底駆除を行えば、越冬するゴキブリが減るため、翌年の発生が抑えられる」というのが、秋にゴキブリ駆除を勧める理由だと言われる。

しかし、ゴキブリの生態に詳しい害虫駆除のプロ、足立雅也さん（808シティ代表）は、「ゴキブリを本気で全滅させたいなら、秋ではなく、初夏（7月）に駆除作業を行うべきだ」と力説する。はたしてその真意とは？

夏の産卵前の駆除が正解

「ゴキブリの駆除には“秋”の対策が肝心」という情報がネットに出回っているようですが、家庭で最も遭遇する機会が多い「クロゴキブリ」に関しては、この情報は正しいとはいいかねます。

なぜならクロゴキブリの産卵期は夏から秋なので、すでに卵を何個も産み終わった秋に徹底駆除したところで、翌年には幼虫が孵化して何百匹も大発生します。

ゴキブリは20〜30個程度の卵が入ったカプセル状の卵の集合体（卵鞘）を、夏から秋にに20回前後産み付けます。つまり1匹のゴキブリが産んだ卵から翌年は最大で約600匹ものゴキブリが誕生する計算になります。だから本気でゴキブリを減らそうと思うなら、交尾する前や卵を産み始める前から成虫と、ついでに幼虫を駆除する必要があるのです。

秋のゴキブリは放っておいても死ぬ

地球温暖化が進んだことや、空調設備の整った住宅が増えたことで、近年、越冬するゴキブリが急増中、とも言われます。それを聞くと「冬にゴキブリに悩まされるのは嫌だから、秋に駆除しておこう」と多くの方は思うはずですが、実際に越冬できるのは、運良く暖かい場所に忍び込むことができた一部のゴキブリだけです。

10〜11月にゴキブリの成虫の姿を見ることもありますが、その多くは卵を産み終わってエネルギーを使い果たした年寄りのゴキブリで、エサを食べられないほどヘロヘロに弱っています。わざわざ毒エサや燻煙剤を買ってきて殺さなくても、放っておいてもやがては死にます。

秋に駆除するのが非効率だとすると、いつゴキブリを徹底駆除するのがベストなのでしょう？「繁殖期を迎える前の“春”が駆除に適している」と言う専門家もいますが、春はまだ気温が低く活発性がやや劣るので、私は梅雨が明けて気温が上がる「7月」が駆除のベストシーズンだと考えています。

まずは侵入対策を

では、私が毎年7月に自宅で実践している駆除方法について、戸建住宅を例にお話しましょう。

ゴキブリは壁の中や冷蔵庫の裏側、キッチンの隅などに卵を産み、室内で繁殖するように思われがちですが、クロゴキブリの場合は、屋外で卵を産み、ある程度成長してから室内に侵入してくるパターンが一般的です。戸建て住宅の場合は床下（縁の下）、マンションの場合はゴミ置き場、機械室や雨水桝（うすいます）に卵を産み付けるケースが多いようです。

よってゴキブリに卵を産ませないためには、床下への侵入を防ぐための対策が重要となります。戸建ての場合はコンクリートの基礎に開けられた「床下通気口」が侵入経路となりやすいので、まずはご自宅の通気口がどんな状態なのかをチェックしてみてください。

ゴキブリが入り込めないくらい目の細かい通気口カバーや防虫ネットがすでに設置されている場合は問題ありませんが、古い住宅に多く見られる、縦に格子状の金属柵が埋め込まれた通気口の場合は対策が必要です。そのままではゴキブリが通り抜けてしまうので、DIYショップや通販等サイトで販売されている通気口カバーやネットを買ってきて取り付けておきましょう。

家のまわりに毒エサを設置

カバーやネットで侵入対策を施したとしてもまだ安心はできません。ゴキブリはわずか数ミリの隙間やひび割れがあれば侵入してくるため、物理的な防御策だけでなく、駆除剤を使う方法も併用すべきです。

そこで私が自宅でやっているのが、家のまわりをぐるりと取り囲むようにベイト剤（毒エサ）を配置する駆除法です。

この時、「屋外用」のベイト剤を使うといいでしょう。頑丈な構造のケースに有効成分が収まっていて簡単には壊れませんので、ペットや小さいお子さんがいるご家庭の場合でも安心して使うことができます。

室内用のベイト剤を使っても問題ありませんが、雨に濡れるとカビが生えて劣化しやすい、水没してしまうなどのデメリットがあるため、頻繁に交換する必要があります。

毒エサは2カ月で交換を

さて、ベイト剤の配置の仕方ですが、我が家では床下通気口の両脇に1個ずつ、通気口と通気口の間の地面に1〜2個ずつ置いています。

繰り返しになりますが、設置するのは梅雨が明けた7月です。春や梅雨前に設置しても構わないのですが、雨が降っているとゴキブリはそれほど活発に活動しないし、エサが雨で濡れて劣化すると、ゴキブリの食いつきが悪くなってしまいます。そのため、我が家では駆除をはじめるのは毎年7月と決めているのです。

ベイト剤のなかには「1年間有効」とうたっているものもありますが、雨のかかる屋外にずっと置きっぱなしにしておくと、劣化も進みますし、ナメクジやほかの虫が食べてしまうことがあります。

ゴキブリが食べてくれないと効果が得られませんので、私の家では2カ月で交換しています。7月に設置したら9月に新しいものに交換し、冬を迎える11〜12月にはすべて片付けてしまいます。

3年続けるとほぼいなくなる！

この駆除法は効果てきめんで、毎年続けていると、室内で見かけるゴキブリの数は目に見えて減っていき、3年ほどでほとんどゴキブリの姿を見かけなくなります。でもそこでやめてしまうと、あっという間に元に戻ってしまうので、継続することが肝心です。

毎年ベイト剤を設置するとなると、それなりに費用もかかるし、屋外作業で蚊にさされながら設置するのはけっこう面倒です。でも「家からゴキブリを全滅させたい」と本気で思っているなら、試してみる価値は十分あると思います。

ここまでは床下へのゴキブリの侵入を防ぎ、卵を産ませない方法についてお話してきましたが、後編「ブレーカーからゴキブリの死骸が落下？キッチンをリフォームしたら増えた？暖を求める“奴ら”の意外な侵入経路と対策」では床下や敷地に入り込んだゴキブリが部屋の中に侵入してくるのを防ぐ方法について解説しています。そちらのほうもぜひ読んでみてください。

足立雅也（あだち・まさや）

害虫駆除や鳥獣対策を手掛ける「808シティ」代表取締役社長。

構成＝中村宏覚