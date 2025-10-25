桃月なしこ、圧巻のダイナマイトボディ 24ページにわたるロンググラビア
11月14日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』では、表紙に桃月なしこを迎える。
【写真】圧巻のダイナマイトボディを披露した桃月なしこ
「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。
表紙と巻頭グラビアを務めるのは、さまざまな媒体の表紙を務めるほか、モデル・俳優としても活躍をし続けている桃月なしこ。24ページにわたるロンググラビアを披露する。
「魔進戦隊キラメイジャー」（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ「セイサイのシナリオ」では主演を務め、放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。そんな桃月の美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ魅力を収録している。
裏表紙には沢美沙樹、中面には風吹ケイ、山田あい、瀬戸みるか（NEO JAPONISM）が登場する。
