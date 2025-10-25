¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¦µÌ²ÖÎç¡¢£¹¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡¼¡ª
¡ã¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡RE¡§STRAT¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡ä
8Æü¤Ë¡Ö¤é¤¦¡«♡Àï¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡£¡Ö¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡RE¡§STRAT¡¡¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡×Âè2²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤é²¿¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤Ë·èÄê¡ª¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÇÆü¡¹Ë»¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë²¿¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÆü¤â¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹♡¡¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤ÎµÌ²ÖÎç¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢10·î21Æü¤Ë22ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡9ºÐ¤«¤é»Ï¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¡£¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤È¹¬¤»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¼«¿È¤ÎÌ´¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï»ä¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤¹¤ëÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤é²¿¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ª¡¡¤«¤ì¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢9¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡¼¡ª¡¡²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼8¿Í¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤Æ¡ÄËèÆü¤¬¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡ª¡¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Ï½©µÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½µ´Ö¤Î¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Þ¥Þ¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤æ¤Ã¤¿¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡
¤«¤ì¤ó¤Ï¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê´¶À¤Ë¿¨¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦¤¬¤¤é¤á¤¤À¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ä¤È¤¤á¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿♡¡¡¤´Ë«ÈþDAYS¤Ç¤·¤¿¡Á¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤°ì½µ´Ö¤¬¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿¤¤¤·¡¢ÀÄ½Õ¤·¤¿¤¯¤Æ¤¦¤º¤¦¤º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡ª
¤³¤ì¤«¤é¤â³§»º¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤´Ë«Èþ¤ß¤¿¤¤¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹♡¡¡ºÇ¶á¡¢¤È¤Æ¤â´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡ª¡¡²¹¤«¤¯¤·¤ÆÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤Ë¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡ª♡¡¡¤ó¤Ç¤Í¡ª¡ÚµÌ²ÖÎç¡Û
¢¡µÌ²ÖÎç¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤«¤ì¤ó¡Ë¡¡2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë10·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢22ºÐ¤ÎµÜ¾ë¸©»º¡£¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÅìËÌ»º¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤«¤ì¤ó¤¯¤ó¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡£
¢¡¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬ÅìËÌ½Ð¿È¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£15Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢ÅìËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯ÅìËÌ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£7·î9Æü¡¢Ç°´ê¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹Ô¤¤ÂçÀ®¸ù¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10¼þÇ¯¤Î8·î9Æü¤Ëavex trax¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£8Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤é¤¦¡«♡Àï¤»¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£