今回は、私事に関するご報告から。今月（10月）末で筆者は株式会社双日総合研究所を定年退職し、来月以降は独立して自分の会社（株式会社溜池通信）を足場に、エコノミスト稼業を続けていくことにした。

2012年にこの連載を一緒に始めた山崎元氏、山口正洋氏（ぐっちーさん）は、いずれも同年代ながら早世されてしまったが、自分は幸いにも65歳を超えて仕事を続けている。この連載も小幡績先生（慶応義塾大学・大学院教授）とご一緒に続けていくので、引き続きよろしくお付き合い願いたい。あまり当たらない競馬の予想も、手を抜かずに続けて参る所存である。

もしヒラリー・クリントン氏があの大統領選に勝っていたら……

そんな人生の転機に当たり、ふとこんなことを考えてしまうのだ。

「2016年、皆の予想どおりにヒラリー・クリントン氏がアメリカの大統領になっていたら、俺の仕事など今の半減以下になっていただろうなあ」

今年になってから当欄で書いてきた記事も、トランプ政権に関するもの、特に「トランプ関税」や日米交渉の行方、さまざまな地政学リスク、加えて国内政局、それらがマーケットに与える影響などがほとんどだ。そういう意味では、筆者に仕事が来るのは「トランプさまさま」ということになる。それくらいこの世の中には、「トランプがらみ」の不確実性、不透明性が強いということであろう。

この歴史上の「イフ」を少しだけ深掘りしてみたい。仮に2016年にドナルド・トランプ氏ではなく（あのときの大半の予想どおり――もちろん筆者も含む）、ヒラリー・クリントン氏が勝っていた場合、果たしてどんなことになっていたのだろうか。以下の3つが少なくとも挙げられるだろう。

（1） アメリカ史上初の女性大統領が誕生していた

バラク・オバマという史上初の黒人大統領に続き、性別という「もう1つの天井」が破られていた。そのチャンスを逃したために、アメリカは2020年代になっても「まだ女性指導者が出ていない国」となっている。

（2） その後の「トランプ現象」が不発になっていた可能性がある

ラストベルトなど「忘れられた人々」の不満は、いずれ何らかの形で爆発していたかもしれず、同じ2016年に英国でBrexit（ブレグジット）があったことを考えれば、早晩、どこかで世界的なポピュリズムの連鎖が始まった可能性は否定できない。それでもトランプ大統領という稀有のトリックスターは誕生しなかっただろうし、アメリカの共和党は長い低迷期を迎えていたのではないか。

（3） 2010年代までの世界的な政策の潮流がさらに長く続いていた

トランプ政権がなければ、アメリカのパリ協定からの離脱はなく、NATO（北大西洋条約機構）内における米欧関係の悪化もなく、関税がこれだけ引き上げられることもなく、グローバリズムが続いていただろう。2020年の世界的なパンデミックへの対応も、かなり変わっていたのではないか。

「ガラスの天井」は破れるときに破っておくべき

思い起こせば、2016年当時の世界は女性指導者が華ざかりであった。ドイツにアンゲラ・メルケル首相（2005〜21）がいて、英国ではテリーザ・メイ首相（2016〜19）が誕生し、台湾では蔡英文氏が初の女性総統（2016〜24）に選ばれ、韓国にはパク・クネ大統領（2013〜17）がいたものだ。

日本の場合はこうした潮流からかなり遅れて、2025年になってようやく初の女性首相が誕生したことになる。逆にG7の中でも、アメリカとフランスはまだ女性指導者が誕生していない。やはり大統領制で、直接選挙で国家元首を選ぶ制度は、女性にはやや壁が高いようである。

こうして振り返ってみると、しみじみ感じるのは、「ガラスの天井は破れるときに破っておくべき」ということだ。高市早苗首相の誕生に対して、「彼女は女性を代表していない」的な批判の声をよく聞くけれども、そんなこと言うもんじゃないですよ。ゼロとイチの差は大きいのだから、素直にお祝いしてあげなさいよ、と申し上げたい。

過去に女性首相を選出した議会制民主主義国においては、興味深いことに保守政党のほうが先であることが多い。英国保守党は過去に3人（マーガレット・サッチャー、テリーア・メイ、リズ・トラス）の女性首相を送り出しているが、労働党は党首でさえ男性ばかり（臨時党首を除く）である。現在、欧州でもっとも安定した政権を率いているイタリアのジョルジャ・メローニ首相などは、ネオ・ファシズムの衣鉢（いはつ）を継ぐ右派政党「イタリアの同胞」の党首である。

「最初の女性首相」は個性的で型に当てはまらない

どこの国でも「最初になる人」は、個性的で型にはまらないタイプが多いものなのだ。すでに3人の女性首相が誕生しているニュージーランドの場合、最初のジェニー・シップリー（1997〜99）は農家の「肝っ玉母さん」タイプだった。当時のジム・ボルジャー首相があまりに不人気で、このままでは次の選挙に勝ち目がないというときに、首相の外遊中に反主流派を率いて国民党を乗っ取ってしまった。

このシップリー政権に挑戦したのが、労働党の「鉄の女」ヘレン・クラークであった。同国初の「女の戦い」を制し、1999年から2008年まで3期9年という堂々の長期政権を築いている。首相退任後は国際機関に移り、女性初のUNDP総裁を務めている。

3人目の女性首相はジャシンダ・アーダーン（2017〜23）である。コロナ対策で名を上げたり、在任中に出産して産休を取ったりで有名になったが、3人目ともなると、「鉄の女」でも「肝っ玉母さん」でもなく、普通のタイプの女性が首相になるものらしい。まあ、この人もかなりの変わり者であることは、間違いないのだけれども。

ともあれ、10月21日に誕生したばかりの「日本初の女性首相」は、その後の世論調査などを見る限りかなり好評のようである。

特に若い世代の支持率が高い。総じてオールドメディアが高市氏を厳しめに評している反面、SNS世論は彼女に対して好意的だ。自民党はようやく、今の時代にあった人物を掘り当てたのかもしれない。「選挙に強い」と思われていた石破茂総裁の下で、衆議院と参議院選挙で2連敗した自民党にとっては、文字通り崖っぷちで選び出した新総裁ということになる。

高市氏の属性で、もうひとつの注目点は「関西人」であることだろう。奈良県出身では初の首相となるが、戦後の首相で関西出身者はきわめて少ない。彼女は5人目であり、実に36年ぶりの関西人首相となる。



過去の4人がいずれも短命政権であるのが気になるところだが、高市氏にはいかにも関西特有の「やんちゃな気風」があったからこそ、日本維新の会との連立合意が可能になったのではなかったか。

公明党の連立離脱で一時はどうなることかと思われたが、過去の常識にとらわれずにトップ同士の交渉で一気に合意に持ち込んだ。ほかの人物が自民党総裁だった場合、維新側があそこまで「乗り気」になったかどうかは怪しいところである。

念のために申し上げておきたいが、関西人政治家の中には「当然、首相の印綬を帯びるべき」と思われていながら、悲運に泣いた前尾繁三郎氏や谷垣禎一氏がいる。特に京都府は名バイプレイヤーの宝庫であり、伊吹文明氏や野中広務氏の顔がすぐに思い浮かぶ。なにせ戦前には、岩倉具視や西園寺公望、近衛文麿などの総理を輩出した地でありますから。

高市首相＝「楕円の理論」＋「女性」＋「関西人」

前回の拙稿でも述べた通り、自民党が高市氏を新総裁に選出したメカニズムは「楕円の理論」である。すなわち「左でダメなら右で行け」という手法で、過去70年間の日本政治史においてはこれがまあまあ、うまく機能してきた。政権をキャッチボールしながら、内紛があってもギリギリのところで党が割れない、ということを繰り返してきた。

2025年の自民党の選択は、この「楕円の理論」に加えて、「男でダメだから女で行け」「これまであまり試したことのない関西人を試してみる」という2点が加わった。とりあえず、目先を変えてみるのはいいことだ。もちろん成功の保証はないけれども、出だしは好調のようである。

最大の注目点は、来週27日にも訪日するトランプ大統領との「ファーストコンタクト」の成否であろう。それだけで内閣支持率も株価も、大きく揺れ動くはずである。それについては、また稿を改めて語ることにしたい（本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が週末のレースを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

ここから先はおなじみの競馬コーナーだ。

26日の日曜日は牡馬3冠の最終関門、菊花賞（京都競馬場の第11レース・芝コース・距離3000m）が行われる。皐月賞馬のミュージアムマイルは秋の天皇賞（11月2日）に回り、日本ダービー馬のクロワデュノールは10月5日に開催されたフランスの凱旋門賞に挑んで不在である。それでも長距離馬を目指す18頭が集結し、好レースが期待できそうだ。

菊花賞は「2つの理由＋私情」から「あの馬」を本命に

ダービー5着馬で、トライアルレースである神戸新聞杯（G2）を余裕で勝ってみせたエリキング（7枠15番）が人気になるだろう。だが、筆者の選択はエネルジコ（5枠9番）のほうだ。

この馬に肩入れする理由その1は、青葉賞（G2）を勝った馬だという点にある。「青葉賞を勝つとダービーに勝てない」というジンクスが有名だが、過去には有馬記念連覇のシンボリクリスエスや春の天皇賞連覇のフェノーメノがいる。いずれもダービーでは2着に終わった名馬である。

その点、エネルジコは青葉賞馬ながらダービーを自重して夏の新潟記念（G3）に向かい、古馬を相手に2着と健闘している。最初から菊花賞狙いの感があって期待できそうだ。

さらに私情が入ってしまうのだが、正式名称である「テレビ東京杯青葉賞」は、G2レースでも珍しい土曜開催である。それというのも、同局の『ウイニング競馬』で放映されるからだが、このテレビ局に多少なりとも縁のある筆者としては（10月29日夜の『WBS』（ワールドビジネスサテライト）にも出演しますぞ！）、青葉賞馬の健闘をつい願ってしまうのである。

もう1つの理由は、エネルジコの鞍上がクリストフ・ルメール騎手であることだ。19日の秋華賞も見事な勝利だったが、とにかく長距離レースには無類に強く、菊花賞は過去10年で4勝、2着2回に3着1回である。菊花賞は「とりあえずルメール」と覚えておけば、大きな間違いはないはずである。

この週末（日本時間25日）からはいよいよメジャーリーグのワールドシリーズも行われる。時節柄、大谷翔平選手の活躍にかこつけて、ダービー3着のショウヘイ（4枠7番）も買われるだろう。が、この手の「サイン馬券」は、下手に追いかけると大負けにつながりかねないので、くれぐれもご用心を。

（かんべえ（吉崎 達彦） ： 双日総合研究所チーフエコノミスト）