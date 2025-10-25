¤Ê¤¼¡È¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡É¤Ïµð¿Í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤¬Êì¹ñ¤ÇÏ³¤é¤·¤¿Î×»þ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÍýÍ³¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤¬¶¯¤¤¥ï¥±¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×
ÂçÊªÂ·¤¤¤À¤Ã¤¿2000Ç¯Âå¤Îµð¿Í¤ÎÃæ¤Ç4ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¶Ã¤¤ÎÈ´Å§¤À¤Ã¤¿¡£10·î22Æü¡¢µð¿Í¤Ïº£·î29Æü¤«¤é°ð¾ë»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¤ÈÀîºê»Ô¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë¡¢µåÃÄOB¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤òÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤¿¤Á¤ò¸·Áª¡ª¡¡ÃíÌÜÁª¼ê¤Î¼Ì¿¿¡õÀ£É¾¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤éÆüËÜ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ï¿¼¤¤´Ú¹ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡£2003Ç¯¤ËÇ¯´Ö56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÎÂçË¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È8Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆNPB¤Ç¥×¥ì¡¼¡£2006Ç¯¤«¤éÌó5Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆºßÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ½éÇ¯ÅÙ¤Ë41ËÜÎÝÂÇ¡¢108ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤È¡¢ÍâÇ¯¤â30ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ÎVÃ¥²ó¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤ÎÅÍ»³¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¡£º£Ç¯6·î¤ËÆ±¿¦¤ò¼Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Î¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ã¼ê¤Ø¤ÎÇ®¿´¤Ê»ØÆ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÊì¹ñÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¤¡£KBOµåÃÄ¤«¤é²¿¤é¤«¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ç»ØÆ³·Ð¸³¤òÇÝ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎË°¤¯¤Ê¤¸þ¾å¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¤Î¾·æÛÈ¯É½¸å¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆºßÇ¤Ãæ¤Ë¼«Ê¬¤ËÊä´°¤¹¤Ù¤ÅÀ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£º£²ó¤ÏÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¿Ø¤Î¶¯²½ÊýË¡¡¢ºîÀïÌÌ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÉôÊ¬¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏºÇ¶á¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¤ÎÌîµå¤¬¶¯¤¤¥ï¥±¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡£»ØÆ³¼Ô¤âÀä¤¨¤º³Ø¤Ö¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÆÉÇä¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÌîµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê±ÉÍÀ¤À¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤È¿Æ¸ò¤â¤¢¤Ã¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÈÂ¸ºß¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ØOSEN¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤¢¤ëÌîµå³¦´Ø·¸¼Ô¡×¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¾·æÛ¤¬¤¤¤«¤Ëµ©Í¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öµð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë³°¹ñ¿Í»ØÆ³¼Ô¤¬Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ëµ©¤À¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤¬°¤Éô´ÆÆÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂÎÏ¤È¿ÍÊÁ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÌÏÈÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ëµð¿Í¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÂÖÅÙ¤È±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤¬¸¦½¤¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¼çË¤¤À¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÂàÃÄ¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÎÏ¥¢¥Ã¥×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â¤Ê¤ëº£½©¤Î¥¥ã¥ó¥×¡£¡Ö³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×»á¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£
