会社の車を私用で使うときの注意点

本書を読んでくださっている方の中には、中小企業の経営者が沢山いらっしゃると思うので、特に注意しておきたいことがあります。それは、車についてです。

中小企業の経営者には、会社の車をプライベートで使っている人が多いのです。

会社の車で家族旅行へ行ったり、プライベートのゴルフへ行ったりということを平気でしています。これは厳密に言えば、業務上横領や背任です。

それぐらい良いじゃないか、と思うかもしれませんが、その感覚では良い会社はできません。

そのようなことを当たり前だと考えているから、会社を強く大きくできないし、たいして儲からないしょぼい会社から脱却できないのです。

一番いいのは、会社の車とプライベートの車を2台持つことです。良い会社を作って、沢山給与を取って、会社とプライベートで車を2台持てばいいのです。

でも、公私混同しているうちは、会社も大して儲からず、給与も大して取れないので、車を1台しか持てません。そういう状況で、会社の車をプライベートでも利用したいなら、購入費と維持費の1割を、自分で負担することです。

そして、もしここまでの話を読んで、そんな細かいことまでしなければいけないのかと思った人は、経営者には全く不向きです。経営者を辞めたほうがいい。

そのままでは会社は大きくならないどころか、衰退の一途です。

購入費と維持費の1割負担を

ラッキーだと思えるか？

一方、1割の負担だけでいいなんて自分はなんとラッキーなんだと思えた人は、会社を伸ばす経営者の素質があります。例えば、1500万円のレクサスを150万円で買えると思ったら、こんなにラッキーなことはないはずなのです。

逆に「150万円出さないといけない」などとケチなことを思っている経営者だと、会社全体もケチな会社になって、うまくいかないわけです。

車の購入費や維持費の1割を出せば、部下は文句を言いません。今までそうしていなくてそれを始めたら、「社長は変わったな」と部下は思います。

「良い社長になったな」と思うのです。1割負担して、「社長は悪い人になったな」と思う部下は誰もいません。

細かいことを話しているように思う人もいるかもしれませんが、できる部下ほど細かいことを気にするものです。

小宮一慶（こみや・かずよし）

株式会社小宮コンサルタンツ代表取締役会長CEO

10数社の非常勤取締役や監査役、顧問も務める。

