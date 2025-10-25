ÌøÂô¿µ¸ã¡¡ÇÐÍ¥³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡È¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡É¡¡·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÃÇ¤Ã¤¿²áµî¤â
ÇÐÍ¥¤ÎÌøÂô¿µ¸ã¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯9·î¡¢·ÝÎò47Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÌøÂô¤µ¤ó¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´°àú¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤áÆþÇ°¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»
ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢9·î21Æü¡¢22Æü¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÌøÂô¤µ¤ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¸Æ¤Ù¤ë¡Ø¤Ò¤È¤ê·Ù»¡24»þ¡Ù¤ä¡¢¡Ø¤Ò¤È¤ê¹Ã»Ò±à¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¡û¡û¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÎý½¬¤Ê¤É¤Ï¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌøÂô¡§ÃÊ¼è¤ê¤À¤±¤Ï¡£¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤Ï¤â¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£º£²óÄ¹¤¤¤ó¤Ç¡¢Æ°¤¤È¤«¤â¡¢¾®Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼ÂºÝ¡¢Îý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì²ó·Ú¤¯¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾®Æ»¶ñ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡£ÃÊ¼è¤ê¡¢Æ°¤¡¢¥«¥á¥é°ÌÃÖ¡£º£²ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¿Í¤È¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤«¡£Á´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ö¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï°ìÈÖÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·Á¤ÇÈäÏª¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÂô¡§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ÌÃÖ´Ø·¸¤âÁ´Éô¡¢¤¢¤È¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤â¤³¤³¤Ï´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥È¥«¡¼¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬½Ð¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë´ó¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç±Ç¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤ìÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á°¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÌÃÖ¤è¤ê¤º¤é¤·¤ÆÃÖ¤«¤Ê¤¤¤È±Ç¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥«¥á¥é¤¬ÀµÌÌ¤«¤é±Ç¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¡£
¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ï¥É¥ó¤È´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ï¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¡£¼ê±þ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²¶¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤±¤¿¤â¤ó¡£3»þ´Ö¤¤¤±¤¿¤Í¡£¤¢¤ÎÀª¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡£¡Ê¸ø±é»þ´Ö¤Ï¡Ë2»þ´Ö10Ê¬¤«15Ê¬¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¡ËÀ¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¡È¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡¢15Ê¬µÙ·Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Í¡É¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¢¤Î¤Þ¤Þ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¡¢¤ä¤Ð¤¤¤¼¡£¡È¤ª¼êÀö¤¤¡Á¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ê¹¤³¤¨¤¿¤â¤ó¡È¤è¤«¤Ã¤¿¡£µÙ·Æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤Í¡£15Ê¬µÙ·Æ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤º¡¼¤Ã¤È¤µ¡¢ÉñÂæÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤â¤ó¡£
¢£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤òÃÇ¤Ã¤¿²áµî¡¡¡Ö¤¿¤Ö¤óÀ¼¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×
·ÝÎò47Ç¯ÌÜ¤ÎÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌøÂô¤µ¤óÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌøÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
ÌøÂô¡§°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£15ºÐ¤Îº¢¤ËÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤éÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¡¢¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ±µéÀ¸¤¬¤¤¤Æ¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡¢¾®Ãæ¹â¤È°ì½ï¤Ç¡£¾¡¼ê¤ËÍ¼Êý5»þ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡¢Ãæ¹âÀ¸Á´Éô¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤®¤ó¤¶NOW¡ª¡Ù¤Î¡Ø¤·¤í¤¦¤È¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥óÆ»¾ì¡Ù¤ËÁ÷¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ï¥¬¥¤ò¡£¤½¤ì¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¹Ô¤«¤Í¤¨¤è¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤Æ¡£¥À¥á¥À¥á¡×¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¡£¤½¤¤¤Ä¤¬¤Þ¤¿2²óÌÜ±þÊç¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤«¡¢Â¿Ê¬¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÁêÊý¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤±¤Æ¡£
¤½¤ì¤Ç¡Ö¤â¤¦¥À¥á¤À¤«¤éµ¢¤í¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¡¢¾®ÅÄ¸¶¤À¤«¤é±ó¤¤¤«¤éµ¢¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢·¯¤¿¤Á¹ç³Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢ºÆÍè½µ¥Æ¥ì¥ÓÂç¾æÉ×¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È³Ø¹»¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¨¡¢¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡¢¡È¤½¤¦ºÆÍè½µ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤®¤ó¤¶NOW¡ª ¤Ë½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ð¤¯¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¤¤¤¤è¡¢´èÄ¥¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤Ç¡¢5½µ¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬15ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¡ØTV¥¸¥ç¥Ã¥¡¼ ÆüÍËÂç¹Ô¿Ê¡Ù¡£Çò¤¤¥®¥¿¡¼¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¡¢¤¸¤ã¤¢ºÇ¸å¤Ë»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ç½Ð¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤Æ¡£ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤¬½éÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¤Ç¡¢3ÂåÌÜ¤Ï¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¡ÊÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ë¡¢¡Ê¼«Ê¬¤¬¡Ë4ÂåÌÜ¡¢5ÂåÌÜ¤¬¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¡ÊÌÚÍü·ûÉð¡Ë¡£
¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡È»Ä¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¡£¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¡Ë¡È¡Ø¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¡¢10½µ¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÝÇ½³¦¡£¤É¤¦¡©¡É¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤È¤Æ¤â¡£¤â¤¦¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¢¡È¼¤á¤Æ²¿¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡É¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤æ¤¦¤Ò¤¬µÖ¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ø²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Æ¡¢ÃæÂ¼²í½Ó¤µ¤ó¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤ÆÌò¼Ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£
¡ÊÁêÊý¤Ë¡Ë¡È·¯¤Ï¡©¡É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¼«±ÒÂâ¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢ÁêÊý¡£¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¤ó¤À¤Í¡É¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£¤â¤¦ÅÅ¼Ö¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤Ö¤óÀ¼¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤À¤í¤¦¤Í¡£¤Ç¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡ª¡Ù¤Ç10½µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤«¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¤ê¤Á¤ã¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤éº£º¢¡¢¡Ö¿©¤ï¤º·ù¤¤¡ª ²¿¿©¤Ã¤Æ¤ó¤À¥Ð¥«¤ª¤á¤¨¤è¡¼¡×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤âº¬¤Ã¤«¤é¿Í¤ò¾Ð¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀèÀ¸¤Î¥Þ¥Í¤·¤¿¤ê¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ±µéÀ¸¤È¤«¡¢ÀèÇÚ¤Î¥Þ¥Í¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡£¿Í¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¢£Â¿ºÌ¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿ÌøÂô¤µ¤ó¡£³èÌö¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÂô¡§¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀèÇÚ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¡£¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¤è¡É¤Ã¤Æ¡£25ºÐ¤Î¤³¤í¡¢¾¾Êý¹°¼ù¤µ¤ó¤¬¡È¿µ¸ã¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¤è¡¢¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡£°ú¤½Ð¤·¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤È¤±¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¡È¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ä¤Ã¤¿¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð¤¿¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¡¢»þÂå·à¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤ì¡£¤½¤ì¤¬¿È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¾¾Êý¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£
¤Ç¤â¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤À¤±¤Ï½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åú¤¨¤Æ¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ³°¤ì¤ë¤È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ê¾¾Êý¤µ¤ó¤Ë¡Ë¡Ö¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢¥À¥¦¥ó¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡È¤½¤ì¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡£
²¿¤Ë¤âÅú¤¨¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡¢30Ê¬´Ö¡£¤¢¤ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤À¤«¤é¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¤Õ¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¡×
ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤Ï¡¢¡ØTHE ÌøÂô¿µ¸ã·à¾ì Åìµþ¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå »°ÂçÅÔ»Ô ÂçÁÜººÌÖ¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦ÌøÂô¤µ¤ó¡£²ñ¾ì¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÂô¡§ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Í¡£¾å¤ÎÊý¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤ÇÊÄ¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÁ°¤ËµÍ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÂç¤¤¤¤Î¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤è¡£¥¥ã¥Ñ800ÀÊ¤È¤«¡£¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤ß¤ó¤Ê¤È¤Õ¤ì¹ç¤¨¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤Õ¤ì¹ç¤¤¤¿¤¤¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡£ÌøÂô¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ó¤È¤³¥è¥í¥·¥¯¡£