ÇòÉ´¹ç½÷ÂçÂ´¥°¥é¥É¥ë¡Ö»É·ãÅª¤Ç¶½Ê³¡×¥Ó¥¥Ë¿åÃå¡õ²¼Ãå¥Á¥é¥ê
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥«¥Ã¥È¤ò°ìÉô¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤Î¡Øsabra¡Ù¥°¥é¥Ó¥¢»£¤ê²¼¤í¤··ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Çò¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤ÇÃã¿§¤Î¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø¤«¤±¤ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥»¥¯¥·¡¼ÂçÃÀ³«µÓ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯µÓ¤ò³«¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ1¤¨¡û¤Á¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥í¥Ã¥«¡¼Á°¤ÇÀ©Éþ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò¾å¤²¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍáÁå¤Ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÂçÉé¤±¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤ë´é¡£»£¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Û¤ó¤È¤ËÌÜ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ô¤¨¤ó¡£¡×¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ç¤Î²ù¤·¤¤É½¾ð¤âÅº¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö»É·ãÅª¤Ç¶½Ê³¡×¡Ö¤ª¤Ø¤½¤¬¹¥¤¤Ê·Á¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÅÜ¤Ã¤¿´é¤âÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Ë¤Ï1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£