大谷翔平vsゲレーロ Jr.の頂上対決が実現！2025ワールドシリーズ開幕！

＜2025年10月24日（金）（日本時間25日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

MLB2025シーズンもいよいよクライマックスとなるワールドシリーズ。今年は球団史上初となるワールドシリーズ連覇を狙うドジャースと32年ぶりのワールドシリーズ制覇に挑むブルージェイズとの激突となった。

MLB30球団ベストのチーム打率を誇るブルージェイズに対し、ドジャースはチーム本塁打、得点数がともにMLB全体2位とどちらも強打がウリのチーム。

それだけに打撃戦になることが予想されるが......ドジャースのキーマンは大谷翔平（31）だろう。

ポストシーズンに入ってからなかなか調子が上がらなかった大谷だが、リーグチャンピオンシリーズ第4戦は打てば3打数3本塁打、そして投げれば6回0/3を無失点、10奪三振とこれまでの鬱憤を晴らすかのような大爆発。

この活躍でドジャースを勝利に導き、自身のリーグチャンピオンシリーズMVPに選ばれた。

昨年のワールドシリーズは左肩を亜脱臼するアクシデントがあり本調子ではなかったが、今回対戦するブルージェイズはここまで通算33試合で打率.314で11本塁打。

今季に限れば13打数7安打で打率.538と得意としていて、投手としても通算5勝無敗、防御率1.87と圧倒的な成績を収めている。それだけにブルージェイズにとっては厄介な相手となるだろう。

そもそも大谷にとって、ブルージェイズはドジャース移籍時に最後まで争奪戦となった因縁の相手。

それだけに現地ファンから激しいブーイングを受ける可能性があるが、逆風を跳ね返すような活躍を見せるだろうか。

そしてブルージェイズのキーマンはポストシーズン絶好調のゲレーロ Jr.（26）。

21年にはエンゼルスに在籍していた大谷との本塁打王争いを制してタイトルを獲得している。強力打線を牽引する存在なだけに、ドジャース投手陣がどう立ち向かうかがポイントになる。

ドジャースが世界一連覇へ好スタートを切るか、それともブルージェイズが地元で勝利を挙げるか。

注目の試合は日本時間25日、午前9時にプレーボールを予定している。

