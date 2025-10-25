俳優の城田優（39）の妹でモデルの未来リナ(26)が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。摂食障害に苦しんだ過去を明かした。

リナは「私がちょうど16から18歳くらいまで間、摂食障害だったんですね」と言い「完璧にならないと愛されない、認めてもらえない。世界のトップモデル、ヴィクトリアズ・シークレットとかに憧れていたから、彼女たちのような足にならにといけない。腕にならないといけない。くびれ作らないといけないと思って」自分を追い込んでいったという。

その期間には「1000個以上のルールがあって、例えばお米を食べる時には、お米のグラムを計ってからじゃないと食べられないとか、スムージーとかポタージュとかも、外食で食べる時は、何グラム何が入っているか分からないので食べられないとか」。ほかにも、外食の前日は断食や、毎日何度も体重計に乗るなどを1年以上守り続け、体重は36キロになってしまった。

母・ペピーさんは「本当に辛かったね。部屋から彼女が出てくる。“どこに行くの？”って聞いたら“オーディションがある”。“お願いだからリナ動かないで！行かないで！”って。そうしたら出て5分たたないうちに戻ってくるの。もう、歩けない。本当に…。とにかくどんどんやせていく。生理も止まっちゃった娘を助けたいから、何を作ればいいかも分からない。何もできないのが凄く辛い」と、当時を振り返り涙を流した。

ペピーさんは、優ら、リナのきょうだいに電話をして「どうにか言ってくれない？」とSOS。スペインで療養したいというリナの思いを受け、それぞれにできる協力方法を出し合った。リナは「スペインの栄養士さんにかかったり、セラピストさんにかかったりして、少しずつ少しずつ回復に向かっていったんですけど、その間は本当にきょうだいが全面的にサポートしてくれて。きょうだいみんなのサポートがあるってわかっていたからこそ向き合えた壁」と笑顔で語った。

現在はモデル活動とともに、ライフスタイルクリエイターとして自身の経験を生かしたオリジナルな生き方やメンタルヘルスの情報を発進している。

リナは、家族全員で写した写真を冷蔵庫に貼り、心の支えとしてるという。「みんなそれぞれ父親が違うんですけど、その違いを感じたことがないくらい、つながっているって思えること、この家族、このきょうだいのもとに生まれてこれたことが、人生最大の幸運かなと思っています」と感謝した。