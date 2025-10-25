©ABCテレビ

11月8日（土）にABCテレビで特別番組「音バナ♪ついつい」放送決定！ この番組は、普段なかなか素顔が見られない音楽アーティストのパーソナリティーを、“ついつい”やってしまう言動から引き出しちゃおうという新しい音楽トーク番組です！

MCを務めるのは、音楽アーティストと広い交友関係を持つおしゃべりな芸人、さらば青春の光・森田哲矢と、ストリートピアノの即興演奏で大人気のポップスピアニスト、ハラミちゃん。

気になったことは何でも“ついつい聞いちゃう”森田、気になる音楽があると“ついついピアノを弾いちゃう”ハラミちゃんがゲストをお出迎えします。様々なアーティストと交友関係があるおしゃべり森田がトークの中心となり、ゲストの“ついつい”を通じてパーソナリティーを深堀り！絶対音感で即興演奏が得意なピアニストのハラミちゃんから見たアーティストの魅力などを聞きながらアプローチします！

番組では、ゲストが私生活で思わず“ついつい”やっちゃうことから垣間見えるプライベートな一面に森田が切り込み、音楽活動で無意識のうちに“ついつい”出てしまう表現などにハラミちゃんがピアニスト目線で寄り添います。さらには、ハラミちゃんの即興演奏とゲストが“ついつい”セッションしてしまう展開も！？普段見られないアーティストの素顔が見られる！？新感覚音楽トーク番組「音バナ♪ついつい」に乞うご期待！

【出演者コメント】

●さらば青春の光・森田哲矢

めちゃくちゃ楽しかったです！ ゲストの方の話題のふり幅もすごくて、前半は好きな食べのものについて熱く語ったと思えば、後半では音楽の話題・セッションですごくかっこよかったり・・・きっと、うまいこと編集すれば２番組つくれると思います(笑)。ハラミちゃんとゲストの方のセッションは楽しくて、2人の様子をずっと笑いながら見ていました(笑)。絶対に音楽が好きな方々に楽しんでいただける内容になっています！ ぜひご覧ください！

●ハラミちゃん

MCの森田さんと、こんなにちゃんと話すのも初めてでしたし、ゲストの方ともすごく盛り上がって、本当にあっという間でした。終始大興奮で、今、汗だくです(笑)。いろんなお話が聞けて面白かったのと、音楽でブワッと盛り上がるところとかでのMC陣の温度差がすごく、見ていて面白いので、ぜひMC陣の温度差に注目していただければと思います(笑)。ぎゅっと詰まった25分番組になっておりますのでお楽しみに！

【番組情報】

「音バナ♪ついつい」

2025年11月8日(土) 深夜0時～0時25分 ABCテレビ(関西ローカル)

※TVer、ABEMAで見逃し配信（11月22日（土）夜11時59分まで）

出演者: MC（さらば青春の光 森田哲矢、ハラミちゃん）＋ゲスト1組