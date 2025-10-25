10月24日（金）25時5分〜25時34分 日本テレビにて放送した、ファンがあえて推しに“喝”な気持ちを伝える、愛の叱咤激励トークバラエティー「推し主総会」（おしぬしそうかい）。

本編はTVerで11月24日まで無料配信中。Huluでは本編にプラスして「反省会編」、さらに10月31日（金）から「楽曲歌唱の完全版」が配信される。

「推し主総会」は企業が行う株主総会のごとく、推しによる1年間の活動実績、今後の展開を報告後、推し主から推しへの愛のある改革提案や提言が発表される番組。今回放送した第1回ではLDHの7人組ダンス＆ボーカルグループ・PSYCHIC FEVERがファン約40人の前に登場し、物言う推し主によるPSYCHIC FEVERへの愛の改革提案をうけた！

リアルなファンだから推しに伝えたい！推し主の提言は「日本での知名度が低すぎる！」「トークが絶望的に面白くない！」など。番組でリアルな推し主たちから提言をうけた、PSYCHIC FEVERの感想を紹介！

■収録を受けてみての感想は？

推し主さま（ForEVER）の皆さんと直接お会いして、僕たちの活動への想いやアイディアを頂けたことが本当に嬉しかったです。

これまでなかなかそういった機会がなかったので、一言一言がとても新鮮で、刺激的な時間でした！ 中には厳しいご意見もありましたが、それも全て「PSYCHIC FEVERをもっと良くしたい」という愛情からだと感じました。

皆様の声を通して、僕たちの強みや新しい可能性にも気づくことができたので、

これからの活動がさらに楽しみになりました！

■今後の意気込みや注目ポイントは？

今回、ForEVERの皆様から頂いた貴重な言葉を、しっかりと次のステップに繋げていきたいと思います。

パフォーマンス・音楽・表現の全てをさらに進化させ、PSYCHIC FEVERならではのエネルギーやグルーヴを、これまで以上に多くの方々へ届けられるように全力で走り続けます！

■ファンのみなさまにメッセージ

ForEVERの皆様が「このグループを推していて良かった」と心から思っていただけるように、また、もっと多くの方々に愛される存在になれるように、これからも全員で力を合わせて進んでいきます！！

今回の収録を通して、改めてForEVERの皆様の存在の大きさを実感いたしました。僕たちがこうして挑戦を続けられているのは、いつも応援してくださる皆様のお陰です。

これからも感謝の気持ちを忘れずに、音楽やパフォーマンスを通してたくさんの「Love, Dream, Happiness」を届けていけるように頑張ります！！

＜番組概要＞

