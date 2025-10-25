あす10月26日（日）14時35分〜15時30分 日本テレビにて「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」を放送（関東ほか）。

今年放送した「24時間テレビ」で視聴者の皆さまからお預かりした寄付金を「どのような形で、必要な方々にお届けするか」をテーマに、番組放送後も動き続ける、「24時間テレビ」のチャリティーの「いま」をお届けします。

今年の「24時間テレビ」は、福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援の一般募金に加え、SUPER EIGHT・横山裕さんの「マラソン子ども支援募金」、「能登復興支援募金」、「パラスポーツ応援募金」という3つの目的別募金をもうけました。「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」では、それぞれの募金でどれだけの寄付金をお預かりしたか現時点（2025年6月1日〜2025年9月30日）のご報告をいたします。そして、横山さんの思いのこもった「マラソン子ども支援募金」など目的別募金について、「それぞれの寄付金をどのような形で届けるのか」、今後の歩みについてもお伝えいたします。

番組をお送りするのは、総合司会2年目を無事に終えた上田晋也さんと、羽鳥慎一さん、水卜麻美アナウンサー。「24時間テレビ」の生放送では描ききれなかったエピソードや裏側にある様々な想い、放送後のストーリーも盛りだくさんでお届けします。

◆横山裕 105km完走後に子どもたちの声を聞き考えた寄付金の届け方

横山さんが児童養護施設に暮らす子どもたちに限らず、経済的に困窮する子どもたちなどへの支援を目的に挑戦した今年のチャリティーマラソン。横山さんの思いのこもった「マラソン子ども支援募金」には、多くの皆様から賛同をいただきました。「お預かりした寄付⾦を、全国の支援の必要な子どもたちにどのように届けるか」を、横山さんとともに考えます。

シングルマザー家庭で育った経験や中学卒業後は働きながら幼い弟たちを支えた経験をもつ横山さん。チャリティーマラソンを走る前に、弟が実際にお世話になっていた児童養護施設や、経済的に困窮する家庭に食支援を行う民間団体を訪問していました。そこで横山さんは、子どもたちや職員の方々の現状や思いを知り、「力になりたい」という気持ちをいっそう強くしました。

そして105kmのマラソンを見事に完走。「走っている最中に、お会いした子どもたちのことがたくさん頭に浮かんできて、子どもたちに背中を押してもらいました」という横山さんは、今回あらためて同じ施設と団体を訪問。寄付金をどのような形で届けるか、子どもたちや職員さんに問いかけ、現場の生の声に耳を傾けました。

弟がお世話になっていた児童養護施設では、子どもたちから「一生懸命走る姿に感動と勇気をもらいました」と大歓迎を受け、「国技館でもゴールテープを切りましたが、ここでもう一度ゴールテープを切れた気持ちになりました」と喜ぶ横山さん。そして「いま何を必要としている？」と改めて子ども達に問いかけると、話してくれたのは「年に一度、お誕生日だけでも、外食に連れて行ってもらいたい」「旅行をしてみたい」といった願いでした。職員さんにも話を聞くと、物価高の影響もあり、子どもたちの余暇を充実させることに費用面でどうしてもハードルがあることを教えてくれました。さらに、食事や掃除、洗濯など、子どもたちの生活の基本を守るための仕事にどうしても時間がかかるけれど、本当は子どもたち一人ひとりの気持ちにもっと向き合いたいと悩んでいることなども。

横山さんは、「いろんなものを見て吸収して子どもは成長すると思うから、いろんな体験をしてほしい。職員さんも、たとえば施設に便利な家電がもっとあれば子どもたちとのコミュニケーションの時間がもっと増えるのではないか」と語ります。横山さんとともに考え、「24時間テレビ」は、全国606の児童養護施設に支援の取り組みを進めます。

横山さんが食の支援を行う民間団体も再訪。物価の高騰などもあり支援を必要とする家庭は増えているのに、支援が追いつかないことや、「親御さんが働いていて、お子さんが手軽に自分で食べられるレトルト食品などが喜ばれるケースもあれば、逆に大人が家にいて料理は作れるけれど経済的な理由で食材が足りないケースもある」と、家庭によってニーズが異なる現状も教えてもらいました。「各家庭が欲しいものを、ニーズごとに答えられるように何かできないかな」と横山さん。「生の声を聞かないとわからない部分があったので、皆さんが本当に必要とするものがわかって、目に見える形だけでない様々な問題に向き合って改善していくのが大事だと感じました」。

横山さんが走った一歩一歩が、子どもたちの希望になるように。「24時間テレビ」は横山さんの思いとともに、支援を形にしてまいります。ぜひ、その取り組みをご覧ください。

◆長嶋一茂が挑んだチャリティーホームランのその後 野球道具を能登の子どもたちに届ける

2024年の能登半島地震以降、ライフラインの復旧が急務とされてきた中、育ち盛りの子どもたちが思いきりスポーツできる環境はまだなかなか戻ってきていない現実があります。長嶋一茂さんは昨年に引き続き、今年の「24時間テレビ」でも能登を訪れ、その際に「子どもたちの現状を少しでも改善したい」と野球教室を開くなどのスポーツ支援をしている方に出会いました。

被災しながらもスポーツに打ち込もうとする子どもたちの状況を聞いた一茂さんは、「ホームランを1本打つごとに自ら1万円を寄付するチャリティーホームラン」企画に挑戦することを決意。そしてむかえた「24時間テレビ」生放送で、プロ野球のレジェンドなど一茂さんの呼びかけに賛同した“一茂ジャパン”の7人は全員一丸となり、ボールをスタンドへ送り続けました。最終的な寄付金は108万円に。

「24時間テレビ」放送終了後、こちらの寄付金を石川県の輪島市・珠洲市・能登町・穴水町の奥能登地区にある5つの学童野球チームに野球道具を贈呈。そしてこの10月、リクエストのあったボールやバット、練習用のネットなど必要な道具を、一茂さん自ら、能登の子どもたちにサプライズで届けに行きました。

さらに「24時間テレビ」では、皆様からお預かりした寄付金から、奥能登の5チームだけでなく中能登の11チームを加えた計16チームにおよそ400万円の支援を行いました。

能登のいまと、現地で子どもたちにふれあい「こうやってまた能登で子どもたちの元気な顔が見られてなにより」と語った一茂さんの、「24時間テレビ」アフターストーリーをぜひご覧ください。

◆岩田剛典が挑戦したライブアート＆オークション 収益で購入した画材を自ら双子の高校生アーティストに届ける

今年の「24時間テレビ」生放送中に、ダックスフントと恐竜をモチーフにしたアート2作品を完成させ、生オークションに出品した岩田剛典さん。その2作はあわせて850万円で落札され、そのほか企画に賛同した一流アーティストたちの作品とあわせて、合計落札額は1532万円となりました。こちらの収益は全額、絵を描くのが大好きな、障がいのある子どもたちのアート活動の支援に使われます。

岩田さんは先日、自ら香川県に出向き、オークションの収益で購入した画材を双子の高校生アーティスト平田泰一（たいち）さんと祥大（しょうた）さんに届けました。ともに知的障がいを伴う自閉スペクトラム症の二人は、左右合作で動物を描く独特の作風で、いまアート界で注目を集めています。今回の「24時間テレビ」でのオークションでは、坂本九さんの思い出の品とコラボした作品を出品してくれました。岩田さんが訪れたこの日も、集中して絵を描き続ける二人。岩田さんも触発され、急遽二人のために特別な作品を作りあげますが、果たしてどんな絵に仕上がったのでしょうか？

障がいのある子どもたちのアート活動を支援する団体は日本全国にあり、支援を必要としているところも多い現状を受け、今回のオークションの収益は全額、各団体が必要としている画材などの購入に使ってまいります。