本日10月25日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第3話を放送。

「次、狙われるのはニコちゃん（松井玲奈）だ！」――。同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木将（間宮祥太朗）の予感が的中し、3人目の犠牲者が出てしまった。犯人は一体誰!? 高木と共に事件を追う猿橋園子（新木優子）は、タイミングよく日本に帰国した高木の親友・小山隆弘（森本慎太郎）に疑惑の目を向ける…！

真犯人は小山!? そんなはずはない、でも、拭いきれない疑惑…親友だった高木と小山の“空白の22年”とは!?

当記事では第3話の場面写真を紹介！第3話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ：#イイワル