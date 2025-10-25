本日10月25日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回は、聞けば絶対にマネしたくなる神のスゴ技SP！

■世界一の靴磨き職人が伝授「スニーカーの汚れを落としてピカピカにする方法」

これまでに磨いてきた靴は10万足以上！世界一の靴磨き職人・長谷川裕也さんが教えてくれたのは、キッチンの油汚れや風呂の水アカを落とす「？？？？」と100均でも買える「？？？？」を使うだけで、誰でも自宅で簡単にスニーカーの汚れを落とせる神技。スタジオでは、ヒロミ・孝太郎も自身の靴で挑戦！

■卵を極めた「ホテルニューオータニ」のシェフが家で唯一作る“オリジナルTKG”レシピ

和・洋・中・スイーツまで100種類以上の卵料理を生み出し、レシピ本も出版している卵を極めた“神ホテル”「ホテルニューオータニ」の太田高広シェフ。プライベートでは全く料理をしないという太田シェフが家で唯一作るという“卵かけご飯”のレシピを大公開！味の決め手となる、タレづくり＆味付けに一役買っているこだわりのトッピングとは？

■老舗すき焼き店のシメでしか食べられないTKGを再現

東京・日本橋のすき焼きの神「伊勢重」の七代目・宮本尚樹さんが“お店のシメでしか食べられないTKGが、すき焼きをしなくても自宅で味わえる方法”を伝授。口伝で150年以上継承されている、門外不出の秘伝の割り下をどのように再現するのか？ご家庭に必ずある調味料を使うだけで簡単に食べられる“神”のTKGは必見！

■名店の入手困難な“神玉子サンド” フライパンを使わずにふっくら卵を再現

芸能人の差し入れとしても大人気の東京・麻布十番にある名店「天のや」の看板メニュー“玉子サンド”。お店では三代目の女将が接客から調理まで全て一人で行うため、入手困難な一品。もっとたくさんの人に味わってもらいたいと女将が自ら考案した、「自宅でも簡単に再現できる神レシピ」を大公開！フライパンを使わずにふっくら卵を再現する方法とは？

■世界大会に出場した“ジェラートの神”直伝 人気メニューのマンゴーソルベをたった5分で再現する方法

世界が認めたジェラートの神のお店「サンティ」で夏限定の人気メニュー「マンゴーソルベ」。“神”直伝の黄金比を使えば、コンビニで買えるマンゴーを使ってたった5分の調理時間で誰でも簡単に再現。アイスクリームメーカーを使わず、どのご自宅にもある“アレ”に入れてぶん回すだけ！

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

