『違う惑星の変な恋人』『このハンバーガー、ピクルス忘れてる。』など独特の世界観をもつコメディで人気の木村聡志監督の最新作が公開される。主演に抜擢されたのは、BMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」などで注目を集める日穏（KANON）。映画初出演が初主演となった日穏に出演のきっかけや演技に対する思いを聞いた。

【写真】この記事の写真を見る（12枚）



撮影：山元茂樹

◆◆◆

キラキラした王道恋愛映画よりコメディがやりたい

日穏 もともとアーティストを志す前から、俳優になりたいと思っていたんです。幼稚園の時に母親が録画しているドラマを見るのがすごく好きで、その中にあった『コドモ警察』という深夜ドラマを見て、「俺も役者になりたい」と思ったのが最初です。

――そこから何か具体的な活動を？

日穏 小学6年生の時に劇団に入りました。そこで演技力を高めようと思ったんですけど、ダンスレッスンなど音楽に触れる機会がたくさんあって。そこから音楽というものがどんどん好きになっていって、「THE FIRST」（ボーイズ・グループのオーディション）を見てBMSGに入りたいと思いました。「THE FIRST」にも俳優をやりながら受けている候補生の方たちがたくさんいたので、自分もそういう形でできるかなと思っていました。演技のお仕事はBMSGに入ってからもやりたいと思ってましたね。

――憧れの俳優はいますか？

日穏 僕は個性や存在感のある役者さんがすごく好きです。阿部サダヲさんや堺雅人さん、大泉洋さんがすごく好きです。自然な演技もされるし、コミカルなところもあって、印象に残る。自分もキラキラした王道の恋愛映画とかよりは、コメディの方がやりたいなと思ってきました。

――「キラキラ王道恋愛」は向いていない？

日穏 うーん、もしやってみても、なんか違うなって自分でも思うんじゃないかな。主役よりその周りを支えるような役、バイプレイヤーの方をやりたいと思ってしまうんです。小学校の学芸会でも、主人公のロボットではなくて、そのロボットを作った博士の役に立候補しました。物語の後半に出てくるんですけど、結構重要な役。当時からそういう役に魅力を感じていたんです。

「これは日穏しかいないでしょう」と言われて

――そして今回、映画『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』で映画初出演、初主演となりました。オファーが来た時はどんなお気持ちでしたか？

日穏 本当にびっくりしました。やりたいとは言っていたものの、演技の経験があるわけでもないので、「え、なんで俺なんだろう」と、結構戸惑いました。

――台本を読んだ人から日穏さんがジョニー役にぴったりだという声が出たそうですね。

日穏 そうなんです。周りのスタッフさんも台本を読むと「これは日穏しかいないでしょう」と言ってくれるんですが、自分としては「俺こんなふうに見えてるのか」って思うところもありますね（笑）。何しろジョニーは冗談もまっすぐ捉えてしまうし、つい正論を言ってしまう、ちょっとズレてるやつですから。けど、ちゃんと優しい心とか、人を気遣う心も持っていて、それが後半になってくると如実に見えてくる、愛くるしい役だなと思います。演じる上では、癖はあるけどちゃんと自分の中の信念はある、ということを意識しました。

――最初に台本を読まれた時の感想はいかがでしたか？

日穏 いやもう可笑しくて可笑しくて、本当に声を出して笑いました。「なんなんだこれは」って。自分が今まで読んできた台本とはまったく違う、本当に独特な作品だなと思いました。それまで木村聡志監督の作品は観たことがなかったのですが、この仕事が決まってから全部の作品を観ました。ほんとうにめちゃくちゃ面白いですよね。「なんで今まで知らなかったんだ」と思いました。

――木村監督の作品の独特な世界観に入っていくのは難しかった？

日穏 難しかったですね。初めての本読みで共演の皆さんと合わせた時も、なかなか掴みきれないところがありました。普通に読めばいいと思っても、言ってる内容が普通じゃないから、どういうテンションで、どういう緩急をつけて言おうか、結構迷いました。掴むまでちょっと時間がかかりましたね。

それに、舞台だと最初から最後まで流れに沿って感情を作っていけると思うんですけど、映画は撮るシーンがバラバラなので、その時々で入り込む感情を変えないといけないのが結構難しかったです。僕にはまだそういう技術がなかったので、前の晩に「明日はこうしないといけない」と予習して、自分なりにプランをもって現場にいくようにしていました。

多分、ジョニーにとって初めての恋愛感情だったので……

――特に印象に残っている、好きなシーンやセリフはありますか？

日穏 幼馴染で、引きこもりの神楽の家に行くシーンです。彼女にフィルムカメラで写真を撮ってと言われて、1枚撮り、ジョニーがもう1枚撮っていいか聞くと、神楽が「もう1枚撮るなんてバカなことだよ」って言うんです。そこがなんか好きなんです。その翌日、スカッシュ部の卒業アルバムのための撮影があって、カメラマンが「じゃあ、もう1枚行きます」って言う。そのときジョニーが突っ込もうとしてやめる。木村監督はそこをさらりと描いているんですが、すごく面白いなと思いました。

――クライマックスも印象的でした。好感を持っているある登場人物とのシーンで見せるジョニーの態度がなんとも言えないですね。

日穏 僕の解釈としては、多分ジョニーの中では初めての恋愛感情だったので、「これって本当に好きなのか」っていう迷いがあったと思うんですよね。はっきり恋だと断定できない曖昧な状態だった。そういう自分が何か行動するのは相手に失礼じゃないか……と。

――ジョニー、ちょっと面倒くさい性格ですね（笑）。

日穏 そうなんですよ（笑）。でも、自分も結構そういうところは白黒はっきりつけたいタイプなので、曖昧な感情のまま「こう思ってるよ」みたいに伝えるのは嫌ですね。

今後もちょっと一癖ある役をやってみたい

日穏 『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』に出られて本当にありがたいなと思っています。ちょっとスポコンみたいな要素もありましたし、恋愛的なシーンも、僕がやりたかったコメディ的な要素もあった。自分の少ない演技経験の中でも、いろんなことを掴めたので、今後の作品に生きるんじゃないかなと思っています。

現場の雰囲気もとても良くて、楽しかった。共演者の年齢が近かったので、空き時間にはたわいない話をずっとしてたり、ペットボトルをひっくり返して立てる遊びとか、ラケット使ってモノマネとか、しょうもない遊びをたくさんしてました（笑）。

――最後に、俳優としての今後の抱負をお聞かせください。

日穏 まずアーティストとして活動している自分を起用していただけるだけで本当にありがたいので、どんなお仕事でも受けたいです。その上で、やりたいこととしては、やっぱりちょっと一癖ある役をやってみたい。そういう作品に出続けられるように、技術も磨いていきたいと思っています。

ヘアメイク：津谷成花（MASTER LIGHTS）

スタイリスト：Yuki Tsuchida

衣装協力：top CMMN SWDN（コモンスウェーデン）／pants Feng Chen Wang（フェン・チェン・ワン）／問い合わせ先：両方ともKOH'S LICK CURRO／その他スタイリスト私物

『代々木ジョニーの憂鬱な放課後』



STORY

ちょっと天然で生真面目な高校生男子・代々木ジョニー（日穏）は、今カノ・熱子ちゃん（松田実桜）を怒らせてしまったり、スカッシュ部のクセ強メンバー・バタコさん（加藤綾乃）、神父さん（高橋璃央）たちと部室で無駄話をしたり、引きこもり生活中の幼馴染・神楽（一ノ瀬瑠菜）に会いに行ったり、マイペースな放課後を過ごしていた。しかし、スカッシュ部の熱血新人部員デコ（吉井しえる）の入部により突如スカッシュ部の活動が本格化したり、バイト先で出会った何やらワケあり女子の出雲さん（今森茉耶）と惹かれ合ったりするうちに、恋愛・友情・部活と少しずつジョニーの日常や周辺の事情が変化していく。そんな中、スカッシュ部の団体戦の日が近づいて来て――。



STAFF＆CAST

監督・脚本・編集：木村聡志／出演：日穏、今森茉耶、松田実桜、西尾希美、一ノ瀬瑠菜、加藤綾乃、吉井しえる、高橋璃央／2025年／日本／108分／配給：SPOTTED PRODUCTIONS／©2025「代々木ジョニーの憂鬱な放課後」製作委員会／公開中

（週刊文春CINEMAオンライン編集部／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）