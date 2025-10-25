お笑いコンビ「宮下草薙」の草薙航基（34）が24日に放送されたテレビ朝日「マツコ&有吉 かりそめ天国」（金曜後8・00）に出演。LINEをやめた理由を明かした。

今回は「群馬の極上旅プレゼン対決！」の企画が放送された。群馬の魅力を伝えるVTRに宮下草薙とタイムマシーン3号が登場した。

こんにゃく、そばなど群馬の魅力を伝える中で、草薙と関太、山本浩司の3人が共通してロケに行ったことがある人物の話題になった。MCの有吉弘行は「M氏だな」とすぐにピンときた。

3人が共通してロケに行ったことがある人物は歌手で女優の仁支川峰子。草薙は「峰子さんとLINEとかって交換とかしてます?」と2人に聞いた。関と山本から交換していることを伝えられると「たまに何か…舞台のお知らせみたいなの来ません?」と確認した。

山本は「俺は来ないな」と返し、関も明らかにしなかったが来ていない様子。この仁支川からの連絡に草薙は「あれの返し方がマジで分かんなくて…」と泣きそうな表情を見せた。

これに山本が「何でだよ!返すんじゃなくて行けばいいだろ?（アルコ＆ピース）平子さんは行ってるよ。差し入れ持って行って、その後飲みに行ったりもされてるよ」と告げた。

すると、関は草薙に視線を向けて「何か…お前…変なタイミングでLINE全部やめたよな?」と思い出した。草薙は「そういうのが嫌になっちゃって…」とアカウントを削除した理由を告白。有吉は「こいつらしい…」と納得していた。