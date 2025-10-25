俳優の城田優（39）が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。母の教育方針について語った。

城田の母・でスペイン・バルセロナ出身のペピーさんは、3度結婚をして3度離婚、5人の子供をもうけた。

VTRには最初の夫との間に生まれた会社員の長男の大さん、アーティストの長女・マリアさん、2人目の夫との間に生まれた歌手で実業家の次男・純、三男・優、3人目の夫との間に生まれたモデルの次女・リナがそろって出演した。

優は「ご飯を残さないこと、身の回りを片づけること、人を助けるという家のルールを守っていれば、別に学校で何をしようが勝手にやれって感じだから、三者面談に呼ばれても、先生が“本当に城田君は、最近授業態度が悪くて、人とおしゃべりして困ってます”って言ったら“そうですか。それは良かったです。息子が元気に学校で生活しているなら、それは先生の仕事なので先生が勝手にやって下さい”」と言ったと明かした。

さらに「押さえつけるとか、しばりつけるじゃない奔放主義だったんですよ。守られていながらも、自由に思考ができたので、そこで自分の夢とかやりたい事、目標をふくらませていくことができた」と説明した。