プロ野球ドラフト会議

異例の挑戦をした高校球児の夢が叶った。23日に都内で行われたプロ野球のドラフト会議。健大高崎高の佐藤龍月投手（3年）はオリックスから3位指名を受けた。2年春のセンバツで優勝投手になるも、夏に左肘じん帯断裂と疲労骨折が判明。トミー・ジョン手術を受け、わずか1年2か月後に夢舞台への切符を掴んだ。決断の裏にあった思い、そして涙した運命の1日を取材した。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

高卒でプロ野球選手になる。今年1月、異例の決断の裏側を明かした左腕の目に迷いはなかった。

2年春のセンバツで背番号1をつけ、同級生の最速158キロ右腕・石垣元気投手と2本柱でチームを牽引し、優勝投手に。夏の群馬大会でも優勝した。しかし、佐藤の左腕は限界だった。決勝から3日後、左肘じん帯断裂と疲労骨折を医師から告げられた。

「絶望というか……。言われた瞬間はこれが現実かと」

得意のスライダーを多投したことが原因の1つという。選択肢はトミー・ジョン手術か保存治療の2つだった。家族や医師と相談し、「手術の方が安全」と将来を見据えて判断。10日後には手術を決心した。

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手ら、多くのプロ野球選手も受けた手術。復帰までに1年以上を要することが一般的で、残り甲子園で投げることは厳しくなる。もちろん、佐藤にとっても特別な舞台だ。仲間が夏の聖地に立った姿に、目を背けたくなる時もあった。それでも――。

「手術することには迷いはなかった。（2年の）春に優勝できたのが大きくて、なかなかできない経験ができた。甲子園に無理して出ようという思いはなかった。後悔はないです」

8月、トミー・ジョン手術を受けた。そこから驚異の回復をみせる。半年後のセンバツは打者に専念し、代打で4試合に出場した。高校最後の夏、群馬大会で投手復帰し、優勝に貢献。そして、灼熱の日差しを浴びて、17か月ぶりに甲子園のマウンドに上がった。

開始から1時間18分後…3位指名で涙「恩返しができた」

そんな手術までの経緯を聞いたのが、リハビリ中だった冬のセンバツ出場校発表でのこと。

取材をした際に受けたのは「大人びている」という印象。選手によっては思い出したくなかったり話したくなかったりする怪我や手術について、記者が遠慮がちに質問しても、しっかりと回答し、自身の現在地を受け止める。そこには夢に対し、揺るがない強さがあった。

あれから9か月。運命のドラフト会議当日、佐藤は制服姿で石垣と共に報道陣の前に登場し、リラックスした表情を浮かべていた。2球団が競合し、ロッテが石垣の交渉権を獲得した際には、穏やかな表情で拍手。自身の指名を待つ途中に行われた中継インタビューにも気丈に対応した。

ただ、その瞬間は違った。

開始から1時間18分。オリックスの3巡目で「佐藤龍月」の名前が呼ばれた。チームメートの大歓声を耳に、画面を見つめた目には少しずつ涙が浮かんだ。時折俯いて、目頭を押さえる。「辛い時期を支えてくれた方に恩返しができたと思ってうれしかった」。その表情は、佐藤の挑戦の大きさを表していた。

かつては甲子園のためにすべての犠牲を払い、高校で燃え尽きることも辞さない風潮があった。日本一を一度経験したとはいえ、「プロ野球選手」という次のステージを見据え、高校在学中にトミー・ジョン手術を決断。道を切り開いたことは次世代の高校球児にとっても、ひとつの選択肢になる。

新しい道はここから始まる。「スライダーのキレを見てもらいたい。マウンドに立ったら、誰もが安心してくれるようなピッチャーになりたい」。失意の中で下した決断は、今日の歓喜につながっていた。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）