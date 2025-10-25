ワールドシリーズ前日のメディアデーをカナダメディア特集

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手のもとには約60人の報道陣が殺到。さらに珍しくフリー打撃で汗を流したが、敵選手の中に、大谷の真似をする選手がいた。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」は「ショウヘイのショー：ドジャースのオオタニが、WSにこの上無いスターダムをもたらす」との見出しで記事を掲載。メディアデーの様子を伝えた。

カナダメディアが注目したのはブルージェイズのデービス・シュナイダー外野手が取った行動だ。元々選手の真似をするのが好きな選手で「練習では常にオオタニのスタンスを真似している」と語った。ただ「試合では決して真似しない。彼は独特のスタンスを持っていて、唯一無二だ。とても強く、ユニークなんだ」と大谷のスタイルの難しさを付け加えた。

記事では「彼は本当に素晴らしい野球選手だし、もちろんみんな崇拝しているけど、彼だって人間なんだ」とシュナイダーの持論も紹介。「結局のところ、彼も僕と同じようにパンツを履くんだ」と驚異的な活躍をする大谷が人間という事実を再認識した様子で、「まあ、WSの前夜に彼を取り囲む群衆を見れば、そんなことは絶対に想像できないだろう」ともコメントした。

WSは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。



（THE ANSWER編集部）