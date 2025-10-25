今月は雨の週末が続いていますが、10月最後の週末も広い範囲で傘の出番になるでしょう。

日曜日から秋雨前線が本州の南に停滞していて、今週、南西諸島では記録的な大雨に見舞われました。引き続き、少しの雨でも土砂災害に警戒してください。

この秋雨前線がようやく動き始めます。あすにかけて低気圧を伴い本州へと近づきそうです。日本海にも低気圧が発生して、本州に進むでしょう。このため、週末は本州付近で雨の範囲が広がりそうです。

きょうの午前中はまとまった雨雲はまだ海上が中心ですが、次第に西日本や東日本の太平洋側にかかってくるでしょう。午後はさらに雨雲が北上して、関東も本降りの雨になりそうです。西日本の日本海側や東北の太平洋側でも夕方以降、北陸も夜になると雨の降るところがある見込みです。

あすにかけて東日本を中心に断続的に雨が降り、局地的には短時間で一気に道路が冠水するような雨が降るかもしれません。東北北部や北海道はあすの昼ごろまでは雨はあまり予想されていませんが、あす夜にかけて北海道を中心にまとまった雨雲がかかるでしょう。あすは風も強まり、横殴りの雨になるところもありそうです。東海や関東南部、北海道の太平洋側で警報級の大雨になる可能性があり、警戒が必要です。

最高気温は那覇で30℃と、沖縄では真夏日、鹿児島では27℃と、九州と四国では夏日になるところがあるでしょう。一方、関東はきのうより寒くなり、東京は16℃と、11月中旬並みにとどまる見込みです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :12℃

青森 :15℃ 盛岡 :13℃

仙台 :17℃ 新潟 :19℃

長野 :19℃ 金沢 :21℃

名古屋:20℃ 東京 :16℃

大阪 :22℃ 岡山 :21℃

広島 :23℃ 松江 :22℃

高知 :24℃ 福岡 :23℃

鹿児島:27℃ 那覇 :30℃

あすも関東は冷たい雨で、東京の最高気温は15℃の予想です。ただ、週明け月曜日に寒さが和らぎ、関東の内陸では25℃以上の夏日になるところがあるでしょう。寒暖差にご注意ください。また週明け、冬型の気圧配置になるため、北海道を中心に荒れた天気になるおそれがあります。