◇スピードスケート全日本距離別選手権（24日、長野市エムウェーブ）

全日本距離別選手権1日目が行われ、500メートルに出場した新濱立也選手が5位になりました。

4月の練習中に交通事故にあうも、2026年2月のミラノ・コルティナ五輪へ向け今季初レースに挑んだ日本記録保持者の新濱選手。34秒98でフィニッシュし5位、22年の北京五輪銅メダリストの森重航選手が34秒57で1位となりました。

レース後、新濱選手は「非常に苦しいレースだったなと思っています。昨日の公式練習でウォーミングアップ中に足を痛めた部分はあったので、そこが思うように戻りきらなかったというか、ちょっとレースに影響出ちゃったなっていうところですね。ちょっと体の状況が苦しいんだなとレースをしてみてわかったので、あさっての（1000メートル）レースをどのように戦うかっていうのを真剣に考えないといけないなと思います」と前日のケガの状態を明かしました。

2026年のミラノ・コルティナ五輪に向けては「まずはこれが最高のパフォーマンスじゃないというところがひとつあるので、そこがまだまだ成長できるっていうひとつの要因でもあるので、自分の現状に満足できていないからこそ常に前を向いて、世界の頂点というところを目指していけるのかなとは思っています」と語りました。