ホロライブ・猫又おかゆ、プロデュースゲームに“野球拳”が実装「神ゲー確定！」「CEROどうなっちゃうんだこれ…」
「ホロライブ」所属のVtuber・猫又おかゆさんが、25日までにエックスを更新。自身が主演＆プロデュースを務めるゲーム『おかゆにゅ〜〜む！R』に“野球拳”が実装されることを発表した。
【写真】猫又おかゆさんの「野球拳」実装報告にファン歓喜
本作は、おかゆさんが監修・主演を務めた純愛ノベルゲーム『おかゆにゅ〜〜む！』の新作ゲーム。おかゆさんはエックスで「【速報】おかゆにゅ〜〜む続編、『野球拳』実装決定」とつづり、ゲームの新情報を公開。野球拳ではじゃんけんで勝つたびに服が脱げていき、照れたりからかったりといった反応が楽しめるらしい。
さらに、この投稿に返信する形でおかゆさんは「このゲーム、実は…野球拳をやりたくて作ったってウワサもあるよ〜！」と裏話も明かしている。
この投稿を見たファンからは「これは全裸待機」「やっぱこれおかゆにゅ〜〜むR（-18）だろ」「神ゲー確定！」「CEROどうなっちゃうんだこれ…」など、期待のコメントが集まっている。
引用：「猫又おかゆ」エックス（＠nekomataokayu）
