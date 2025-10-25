切れ味が、なめらかさを生む。ツヴィリングの技術が光るブレンダー【ツヴィリング】のミキサーがAmazonに登場中‼
氷もナッツも、瞬時に粉砕。1〜2人分にちょうどいいサイズ感【ツヴィリング】のミキサーがAmazonに登場!
ツヴィリングのミキサーは、“切る”を極めたブレンダーとして誕生し、ドイツ・ゾーリンゲンで開発された特殊形状のステンレス製ブレードを搭載。
刃物づくりの技術を活かし、頑丈さとシャープな切れ味を両立する。氷や冷凍食材、ナッツも細かく粉砕し、ベルベットのようになめらかな仕上がりを実現する。
1〜2人分のドリンクが手早く作れるサイズ感で、パルスモードを使えばかたい食材も簡単に粉砕可能。ふりかけやドレッシング、コーヒー豆の粉砕にも対応する。作りたてのドリンクは蓋をすればそのままボトルとして持ち運べ、冷蔵庫での保存もスムーズに行える。
日常の調理をスマートに支える、ツヴィリングならではの切れ味と機能性を備えた一台。
