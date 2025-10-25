マイケル・ダグラスとキャスリーン・ターナーが主演した『ローズ家の戦争』が公開されたのは、1989年。ダニー・デヴィート監督（兼助演）による、離婚を目前にした夫妻がどちらがマイホームを手にするかで争うブラックコメディだった。

それから36年。イギリスが誇る名優、ベネディクト・カンバーバッチとオリヴィア・コールマンが共演する『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』は、共通する部分が多数ありながらも全く違うスタイルの作品となった。男女の役割、キャラクター設定、ユーモアのニュアンスまで、現代にふさわしくアップデートされているのだ。



「何か一緒に映画を作ろう」から始まった

プロジェクトの始まりは、知り合いでありながら共演したことがなかったカンバーバッチとコールマンが「何か一緒に映画を作ろう」と決めたこと。

「お互いに共演したいという気持ちは、僕たちの友情が生まれた頃からあったんだが、サーチライト・ピクチャーズ会長だったデビッド・グリーンバウムがそれを知るとすぐに現実味を帯びた。ちょうどオリヴィアが『女王陛下のお気に入り』で組んだばかりだったこともあり、トニー・マクナマラ（脚本）もその仲間に入った。『ローズ家の戦争』みたいな話はどうかと提案したのは、彼なんだ。それはすばらしいアイデアだと僕たちは思い、トニーがどんなものを書いてくれるのか楽しみに待つことにした。僕とオリヴィアはプロデューサーも兼ねているのでもちろん意見は言ったが、独特で複雑なトーンを持つ脚本が生まれたのは、すべて彼のおかげだ」（カンバーバッチ）

「私たちは『ローズ家の戦争』を気に入っている。だから、リメイクをするのではなく、そこを出発点にして、新たな方向に持っていこうとしたの。そもそも、芸術とはどこかからインスピレーションを得るもの。絵画であれ、音楽であれ、アーティストが意識している、していないにかかわらず、何かに影響を受けていることは多い。私たちは、あの優れたオリジナル映画にインスピレーションを得てこれを作ったのよ」（コールマン）

マクナマラが書きたかったのは、「離婚の話ではなく結婚の話。フィジカルなコメディは（それが得意な）ダニー・デヴィートがすでにやっていたから違う方向を選んだ」という。主人公ふたりがイギリス人なのは、企画スタートの時点で主演が決まっていたことを考えれば自然だが、舞台をアメリカ西海岸にしたのは、ストーリーのためだ。

社会からのプレッシャーが生む夫婦の溝

「このふたりのキャリアに対する野心を見せたかったからだ。彼らは自分の夢を追いかけて海外に移住するような人たちなのさ。それに、結婚生活に問題が出てきた時、家族やきょうだい、昔からの友達が身近にいないという状況にもしたかった。夫妻は自分たちだけで問題に直面することを強いられるんだ」（マクナマラ）

夫テオは建築家、妻アイビーは料理家。ある時、テオが仕事で思いもかけぬ失態をやらかしたところへ、アイビーのレストランが大きな注目を集め、家庭内のバランスが変わっていく。

「アイビーは落ち込んでいる夫を支えるし、テオは家庭のことを率先して担当するのを厭わない。だがテオは、それまで仕事に注いでいた執着を子育てに向けるようになる。甘いものを食べるのを許さないとか、優れたアスリートに育て上げようとするとか。キャリアで自分を証明できなくなった彼は、別の形で自らの価値を見せつけようとするんだよ。失敗に目を向けたくなくて。彼が自分のやり方を貫くがため、妻は家庭内でよそ者になっていく。コミュニケーションが足りないがために、夫妻の溝が深まっていくんだ」（カンバーバッチ）

そこもまた現代の風刺だと、マクナマラと監督のジェイ・ローチは口をそろえる。

「現代人は、仕事など外から見えるものを通して承認されたいと思いがちだ。テオは良い父親であるだけで十分なのに、それで満足しないのは、世間ではなく、テオ本人なんだよ。仕事で成功し、素敵な家に住んでいないと幸せではないという価値観を、社会は押し付けてくる。本当に大事なのは、人としてどう毎日を生きるかなのに」（マクナマラ）

「自分をブランドにしなければというプレッシャーもあるよね。最初は決してそんなものを求めていなかったアイビーも、いつしかブランドを確立していくことになる。この映画はそこも笑いにする」（ローチ）

最初はあった思いやりの気持ちは次第に薄れていき、ついにはオリジナルのタイトルにあった通り「戦争」へと発展。過激な争いのシーンに関して、カンバーバッチ、コールマン、ローチらは、十分な配慮をした。

「僕たちは編集作業にもかかわっているし、そこは慎重に挑んだよ。現実の世界ではこの映画で描かれることが、コメディとほど遠い状況で起きることがあるものだと知っているからね。このふたりはお互いを愛している。なのに、とんでもなく間違ったほうに行ってしまった。お互いが見えなくなってしまって、あんな行動に走るんだ。それがわかるよう、正しいトーンを追求したつもりだ」（カンバーバッチ）

コールマンは、『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン！』（07年）や『Fleabag フリーバッグ』（16年〜、ドラマ）などでコメディの才能を見せてきたが、シリアスな役で知られるカンバーバッチについては、新しい領域。だが、不安はなかったと、ローチは振り返る。

オリジナルから削られたシーンは…

「ベネディクトは、オリヴィアのほうがコメディが得意だと知っている。彼は彼女に後れを取らないようにしていた。だけど、彼は自分で思うよりずっとファニーだ。『SHERLOCK シャーロック』（10〜17年、ドラマ）や『パトリック・メルローズ』（18年、ドラマ）を見てもそれはわかるよね。初めてベネディクトに会って話をした時に、彼にはできると僕は確信したよ。そもそもテオは、自信を取り戻したくて必死になっている男。そこが笑いを引っ張る。実際、彼はどのシーンでもオリヴィアに引けを取らなかった」（ローチ）

脇を固めるのは、『サタデー・ナイト・ライブ』の元レギュラー、ケイト・マッキノンとアンディ・サムバーグ、『アイ︐トーニャ 史上最大のスキャンダル』（17年）でオスカーに輝いたアリソン・ジャネイら。彼らにとってはもちろん、カンバーバッチ、コールマンと共演できることが、大きな魅力だった。

「映画はアメリカ人の視点からイギリス人のカップルを見つつ、逆にイギリス人である彼らの目線でアメリカ人を見たりもする。そこを探索するのも興味深かったわね」（マッキノン）

「撮影スケジュールが結構タイトで時間は限られていたけれど、脚本通りにやった後、『違うことをやってみる？』とジェイは即興を奨励してもくれた。それらの中には完成作に残ったものもあるよ」（サムバーグ）

猫好きで有名なマッキノンにとっては、非常に重要な部分がアップデートされていたことも、出演の大きな決め手となった。オリジナルではダグラス演じる夫が誤って飼い猫を殺してしまうのだが、そこがないのだ。

「もしそんなことが書かれていたら、絶対出なかったわ！」

彼女に賛同する猫好きの映画ファンも、ぜひ安心してこの映画を楽しんでほしい。

INTRODUCTION

ウォーレン・アドラーが書いた小説『ローズ家の戦争』を映画化したのが、マイケル・ダグラスとキャスリーン・ターナーが主演した1989年の同名映画。今作『ローズ家〜崖っぷちの夫婦〜』はその再映画化だが、内容は現代的に大幅にアップデートされている。主演の2人は、共に名優のベネディクト・カンバーバッチとオリヴィア・コールマン。監督は『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』（15年）などを手がけたジェイ・ローチ、脚本は『哀れなるものたち』（23年）や『女王陛下のお気に入り』（18年）などでアカデミー賞ノミネート常連のトニー・マクナマラと、スタッフも錚々たる顔ぶれだ。

STORY

ロンドンから米カリフォルニアに移住してきた、料理家のアイビー（コールマン）と建築家のテオ（カンバーバッチ）のローズ夫婦。テオは売れっ子建築家として活躍し、アイビーの夢であるレストラン開業も後押ししていた。しかし、テオのデザインした建物が嵐で崩落したことがSNSで拡散されてしまう。一方、アイビーのレストランは嵐で道路封鎖された客が殺到して大評判に。それをきっかけに、2人の仲は険悪になり、やがて殺気立ち始める。

STAFF & CAST​

監督・プロデューサー：ジェイ・ローチ／脚本：トニー・マクナマラ／出演：オリヴィア・コールマン、ベネディクト・カンバーバッチ、アンディ・サムバーグ、ケイト・マッキノン／2025年／アメリカ・イギリス／105分／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン／©2025 Searchlight Pictures. All Rights Reserved.

（猿渡 由紀／週刊文春CINEMA）