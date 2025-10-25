タレントの吉木りさ(38)が24日配信のABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。11人組男性ユニット「INI」にハマったきっかけを明かした。

吉木は芸能人ながら、「INIのガチオタすぎる」とSNSでも話題になっている。そのきっかけは、「メンバーが出ていたオーディション番組です。結構私オーディション番組大好きで、様々なアーティストさんのオーディション番組は一通り拝見していたんですけど、もう心にダイレクトに刺さったのは彼らでしたね」と語った。

INIは2021年に結成。その時期は、夫で俳優の和田正人が撮影で地方に長期滞在することが多かったため「娘がまだ小さくて、コロナ禍がまだ続いていたので、孤独な育児だったんです。親も高齢なので頼れなかったり、それでいてこの4年の間に息子が生まれたりすると、今度は娘が赤ちゃんが返りして、2人とも夜泣きも凄かったし、眠れなかったんです。本当に辛くて、もう何度泣いたことか」と振り返った。

だが「夜泣きして、深夜3時にあやしている時、INIのライブ映像を見たり、楽しく笑って頑張っているYouTubeとかラジオとか聞いていると、本当に癒されたんです。なんか明日も頑張ろうって思える。どれだけ支えられたか計り知れないです」と感謝した。

また、自宅で「たんぽぽ」白鳥久美子、「ニッチェ」江上敬子らとINIのファン会をしたり、ライブ現場でファンたちと交流することも明かし「今までで一番幸せです。私すっごく人見知りなんですよ。だけどINIを推すようになってから、私にとってかけがえのない友達が沢山増えて、ちょっと信じられないです。昔の自分だったらありえない」と語った。

吉木と和田はと17年11月に結婚。19年10月に長女、22年10月26日に長男を出産したことを発表している。