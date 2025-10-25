〈「翔平を呼んでくれるか」栗山英樹が1カ月以上練った“常識破りの作戦”の中身とは？《ドジャース大谷、WSへ》〉から続く

大谷翔平が所属するドジャースは、ブルージェイズと"世界一"の座をかけて対決する。

【画像】大谷は2016年から「リアル二刀流」をスタート

ノンフィクション作家・鈴木忠平氏が、大谷が日本一に輝くまでの軌跡を描いた話題の連載「No time for doubt ―大谷翔平と2016年のファイターズ―」から、第1回全文を無料公開します。（全2回の2回目／はじめから読む）

2016年7月3日、大谷は「1番、ピッチャー」で出場した Ⓒ文藝春秋

『二刀流をやって疲れているだろうし、もう休めよと、僕はそう言ったと思うんです。でも翔平は「今やらないと間に合わないんです」と言った。すぐにはその言葉の意味が理解できませんでした。間に合わないって何？ と思って。こういうスケジュールになっているんで、だから今、これをやらないといけないんです、みたいなことを言われて、どういうことなんだ？ と。後になって考えると、5年先なのか、10年先なのか、一体どれだけ先を見てやっていたんだろうと思います。

翔平は自分の中にプランがあるんで、試合が終わってすぐにウエートトレーニングに行くことも当たり前で、終わったらすぐに寮に帰ってリカバリーするのも当たり前だったと思うんです。彼がどれだけ野球に真剣なのか、僕を含めてみんな入団当初から間近で見ていましたから、あの頃には誰も夜誘う人はいなかったんじゃないですか。最初はやっぱり「飯行くか」みたいな感じで、みんな声かけたと思うんです。ただ、翔平は仮に夜中にお酒を出すような店に自分が行ったら、周囲や社会へどういう影響が出るのかを19歳、20歳の頃から理解していたような気がします。周りに迷惑をかけたり、悪影響が出るくらいなら行かない。そういうことだったと思うんです』（鍵谷陽平）

鍵谷はロッカールームにいた。プレーボール直前の時刻になると、ベンチ裏は慌ただしさが薄れ、代わって静かな緊迫感に包まれていく。だが、この日はどこか普段とは異なっていた。まだ微かにざわついていて、これから起こることへの浮き立つような空気が漂っていた。そうさせていたのは一枚の紙片であった。

ロッカールームの隣にチーム関係者用の食堂兼サロンがある。いくつか並べられた丸テーブルの一つにこの試合のスターティングメンバー表が貼られていた。特別なことではない。栗山はいつもミーティングではメンバーを発表せず、無言のうちに貼り出した。選手たちもそれを通りすがりに一瞥して自分の出番を確認するだけだった。だが、この日は選手やスタッフが何度もメンバー表の前で足を止めた。これは事実なのかと確かめるように見返していた。1番バッターに先発ピッチャーである大谷翔平の名前があったからだ。

プロ野球では投手の打順は最後尾であることが常識だった。そもそもDH制が採用されているパシフィック・リーグでは投手がバットを握る必要すらない。だが、大谷はゲームで最も大きな責任を負う先発投手でありながら、ポイントゲッターとして打席に立つ。そして、この試合ではついにマウンドに上がるより早く、両軍の誰より先にバッターボックスに入るのだ。首位を独走するホークスに追いすがるため、監督の栗山が秘策を打ったのだろうとは理解できたが、やはり現実感が伴わなかった。

鍵谷は大谷と同期入団だった。その才能と特別な立ち位置から、大谷の周囲には1年目から他者との明確な境界線が引かれていた。キャンプの練習メニューも大谷だけは他の誰とも違っていて、ひとり別枠にあった。外出に際しても特別ルールが設けられており、監督である栗山に同伴者とその目的を告げ、許可を得なければならなかった。大谷自身もゲーム後にたとえ年長者から酒席に誘われても断っていた。同世代の若者が享受するあらゆる娯楽や快楽に背を向け、自分の周りから野球以外のものを排除しているように見えた。

鍵谷には忘れられない場面がある。いつだったか、遠征先で試合をして、その日のうちに飛行機で北海道へ戻ってきた日があった。新千歳空港からさらにバスに揺られ、札幌市内の寮に着いたのは夜の12時近かった。ゲームと移動によって誰もが疲れ切っていた。古傷のある右肘に慢性的な張りを抱えていた鍵谷はこういう場合、休養が最優先であることを理解していた。だから食事もそこそこに風呂場へ向かった。すると、その途中で暗い廊下の先のウエートルームから灯りが漏れていることに気づいた。こんな時間に誰かいるのか。覗いてみると、トレーニングシャツ姿の大谷がいた。鍵谷は思わずドアを開けると、大谷に声を掛けた。

「翔平、休めよ」

「お前ちょっとやりすぎや。少し抑えろよ」

どれだけ才能があっても怪我によって能力を発揮できないまま、この世界を去っていく者は数多くいた。鍵谷にも苦い経験があった。開幕から好調なスタートを切ったプロ3年目、ほとんど毎試合のようにブルペンで肩をつくり、納得いくまで何球でも投げ込んだ。毎日がフルスロットルだった。そんなシーズンの途中、リリーフ陣のリーダー的な存在である宮西尚生（なおき）から忠告された。

「お前ちょっとやりすぎや。少し抑えろよ」

日によっては試合中に何度も肩をつくるリリーフ投手は、ブルペンでの球数を少なくすることで摩耗を防ぐ。それは分かっていたが、鍵谷は掴みかけた感触を手放したくなかった。今、結果を出さなければ来年はないだろうという切迫感があった。だから宮西にこう言った。

「僕には今しかないんです」

そうして目一杯で走り続けた末に、身体が言うことを聞かなくなった。夏場から2カ月間の離脱を余儀なくされた。そんな経験から、鍵谷はこのままでは大谷が壊れてしまうのではないかと感じたのだ。

大谷は鍵谷の言葉に「いや、大丈夫です」と微笑んだ。疲れてないのか？ と問うと、こう言った。

「今やらないと間に合わないんです。だから疲れてる疲れてないは関係ないんです」

鍵谷は一瞬、その言葉の意味が分からなかった。このシーズンに賭けているから今しかないと言うのなら分かる。だが、間に合わないとはどういうことか。何に対してなのか。これまで誰も通ったことのない道を行く若者はその思考も視座も周囲とは隔絶していた。

一方で、不思議なことがあった。プロ野球チームは一歩足を踏み入れれば、プライドと嫉妬が渦巻く小さな村社会でもある。一年の大半を同じ空間で過ごし、家族より長い時間をともにするコミュニティの中で才能に恵まれた若者がひとり明確な境界線を引き、年長者の酒の誘いを断れば普通は軋轢が生まれるものだ。だが、なぜか大谷は孤立しなかったのだ。

大谷のジョークは年長者にも奔放に発せられる

チームが遠征先へ向かう移動日になると、鍵谷はよく大谷を含め数人の投手たちと札幌市東区の寮から歩いて数分の寿司店へ向かった。午後の飛行機移動の前にランチ会をするためだった。鍵谷は野球がチームスポーツである以上は、同じベンチにいる者同士が何を考え、どんな人間なのかを知っておくべきであり、何より打たれた傷はひとりで抱え込むよりも誰かとコミュニケーションをとることで解消されると考えていた。繁華街から離れた場所で、職人の握り一本という老舗店で昼間に集まるのならば、世間的な注目度の高い大谷にも要らぬ嫌疑はかからないはずだという気遣いもあった。

気心の知れた投手たちが座敷で握りを頬張りながら語り合う。大谷はその輪に加わり、朗らかに笑っていた。年下の選手には近寄りがたい空気を放っている有原航平にも平気な顔で冗談を飛ばしていた。大谷のジョークは年長者にも奔放に発せられるのだが、それでいて誰も傷つけず、場の空気を壊さなかった。少年時代から野球一筋で、プロになってもスタジアムと寮の往復というある意味で閉ざされた生活を送っている若者が、なぜこれほどコミュニケーションの術を身につけているのか。鍵谷はそこにも彼の才能を見ていた。大谷はプロ野球チームという組織の枠からはみ出す圧倒的な個であり、同時にひとつのピースでもあった。大谷とは同じ日にプロデビューした。それから4シーズンをともに過ごしてきたが、いまだ彼の内面には計り知れないものがあった。

スタジアムに歓声が響く。ゲームが始まろうとしていた。ユニホーム姿になったレギュラーの野手たちがグラウンドへ向かう。その中に大谷もいた。トップバッターである彼の右足にはすでに自打球を防ぐためのレガースが装着されていた。鍵谷たちの前を通り過ぎていく際に彼は言った。それはいつも、自分は誰よりも優れた投手なのだと言い聞かせてマウンドに上がる鍵谷でさえ、想像したことのない台詞であった。

「ホームラン、打ってきます」

大谷はそう予告して、ロッカーを出ていったのだ。

（文中敬称略、第1回おわり）

（鈴木 忠平／文藝春秋 2025年3月号）