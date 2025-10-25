大谷翔平の3HRは「本当に特別」“お祭り男”が絶賛 PS出場試合数で球団記録更新目前も…抜かれるのは「時間の問題だ」

2年連続の大舞台で大谷はどんな輝きを放つだろうか(C)Getty Images

　日本人スターの偉業に“お祭り男”が最大級の賛辞を送った。

　ワールドシリーズ開幕前日の現地時間10月23日、“キケ”の愛称で知られるドジャースのエンリケ・ヘルナンデスは、MLB公式ネット局『MLB Network』の取材に応じ、大谷翔平の二刀流パフォーマンスを絶賛。「彼がやったことは本当に特別だ」と敬意を表している。

　信じられない離れ業が見られたのは、同17日、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦だ。勝てばワールドシリーズ進出が決まるこの試合には、「1番・投手兼DH」として先発出場し、7回途中2安打無失点、10奪三振と好投。打撃でも1試合3本塁打と大暴れを見せ、シリーズMVPに輝いた。

　2017年には、自身もカブスとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第5戦で3本塁打を放っているヘルナンデス。動画内では、「僕も3本塁打をやったことがあるけど、マウンドに立っていない。彼は僕を上回った。僕のはフェンスに近い3発だけど、彼のは駐車場に近い3発だ」と圧巻のパワーを称えている。

　また、ポストシーズン出場試合数で球団記録にあと「1」と到達目前のヘルナンデスは、「じっくり考えたら特別なことだと思うだろうけど、ムーキー（・ベッツ）やショウヘイとの長い契約も残っている」と冷静に指摘。「時間の問題。いずれ破られる。ただ、本当に特別なことだ」と謙虚な姿勢を見せていた。

　投打で驚異的な活躍を見せ続ける大谷。ワールドシリーズでも彼の“ショータイム”に期待したい。

