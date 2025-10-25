「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

「どう？」は会話を浅くする

職場の雑談や打ち合わせで、どれだけ話しても「この人、なんか薄いな」と感じられてしまう人がいます。

本人は会話を盛り上げようとしているつもりでも、なぜか印象に残らない。

その原因は、たったひとつの言葉にあります。それが、「どう？」です。

たとえばこんなやりとりはありませんか？

・「プレゼン、どうだった？」

・「最近のプロジェクト、どう？」

一見フレンドリーで会話上手に見えるこの言葉ですが、実は話を浅くする最大のNGフレーズです。

聞き手はラク、答え手はツライ

なぜなら、「どう？」と聞かれても、相手は「何を聞かれているのか」がわからない。

「良かった」と答えても、どの部分を指しているのかは伝わらないし、

「まあまあ」と言えば、そこから話が広がらない。

つまり、「どう？」という質問は、相手に考えさせる負担だけを与えているのです。

つい無自覚に使ってしまう「どう？」

「どう？」という言葉を使う人は、自分では「コミュニケーションを取っている」と思っています。しかし実際には、話しかけておいて会話の主導権を放棄し、相手を困らせているのです。

しかもやっかいなのは、本人がそのことに気づいていないこと。

「せっかく話しかけたのに、なんか盛り上がらないな」と感じている人ほど、このパターンに陥っています。

その一言の違いが、会話の深さを決めているのです。あなたも「聞いただけでラクをしていないか？」考えてみるとよいでしょう。

（本記事は『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です）