井上尚弥への挑戦は「自殺行為」　無敗男ピカソの母国で広まる“怪物”の圧勝論「勝つのはほぼ不可能だ」

来る12月のサウジ決戦でピカソを迎え撃つ井上(C)Getty Images

着実にステップアップを図ってきたメキシカンファイターにとってキャリアを懸けた大一番だ。来る12月27日、ボクシングのWBC世界スーパーバンタム級1位のアラン・ピカソ（メキシコ）は、サウジアラビアで、同級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）とのタイトル戦に挑む。

25年を締めくくる文字通りのビッグマッチだ。しかし、33戦32勝1分けと、今田無敗の挑戦者ピカソに対する周囲の下馬評は決して高くはない。むしろ圧倒的な「差」があるという声は尽きない。

メキシコ国内でも「井上有利」と言う意見は相次いで上がっている。WBC世界ライト級王者のホセ・ルイス・カスティージョ氏（メキシコ）は、同国のスポーツサイト『Izquierdazo』で「ピカソは、テレンス・クロフォード（世界5階級制覇王者）と並んで、世界で最も手強いとされるチャンピオン（井上）と対戦する。彼の行為は自殺行為に近い」と指摘。「私の見立てが間違っていることを願いたい」としつつも、両雄の実力差に警戒を示した。

「ボクシングにはレベルってものがある。イノウエのレベルの高さを考えると、彼が勝つと思う。簡単にね。サプライズの可能性すらないと思う。なんというか、（勝つのは）ほぼ不可能だ。予想が外れてほしいと願っているけど、正直なところ、そういう展開になるとは思えない」

何度もアップセットは「否定」された。無理もない。なにせピカソの相手は世界が「史上最強」とも評する敵知らずの“モンスター”。プロキャリア無敗の実績を誇る名手と言えど、敗北を予想せざるを得ないだけの地力の差がある。