¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÎ©¤Æ¤¬º£Æü¤ÎÀ®²Ì¡×¡Ö°ì½Ö²£¤Ë¤Ê¤í¤¦¢ª¤°¤Ã¤¹¤ê¡×¡¡ÊÙ¶¯¤¢¤ë¤¢¤ëÄß¤ê²¼¤¬¤ëà¼õ¸³À¸±þ±çÎó¼ÖáÁö¹ÔÃæ
Îä¤¿¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¿¡£Åß¤¬Íè¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤í¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀ¾Å´5000·ÁÅÅ¼Ö¡ß¿¹±Ê¥é¥à¥Í¡¡¼õ¸³À¸±þ±çÎó¼Ö¤ÎÃæ¤È³°¡Ê22Ëç¡Ë
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ì¤âÍè¤ë¡£¤½¤¦¡¢¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤¬......¡£
¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¤¤Ã¤Èº£¤â¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ëÎó¼Ö¤¬¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡¢È¯¿Ê¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡Ö¼õ¸³À¸±þ±çÎó¼Ö¡×¡£
¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥é¥à¤Í¤³¡×¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤È¤¤¤¨¤Ð23Ç¯¤ËÈ¯Çä50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¡ÖÊÙ¶¯¤Î¤ª¶¡¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡²¬¤òÁö¤ëÀ¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Î¼çÎÏ¼ÖÎ¾¡¦5000·Á¡£¤³¤Á¤é¤Ï25Ç¯10·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡£
¼ÖÂÎ¤òºÌ¤ëÌÀ¤ë¤¤ÅÉÁõ¿§¡Ö¥¢¥¤¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤È¤½¤ì¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡Ö¥Ü¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÀ¾Å´Îó¼Ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¤³¤Î2¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¡Ö¥é¥à¤Í¤³¡ß¿¹±Ê¥é¥à¥Í¡×¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÖÆâ¤ÎÁõ¾þ¤Ë¤â¥é¥à¤Í¤³¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¼õ¸³À¸±þ±çÎó¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
½¸ÃæÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¼õ¸³ÊÙ¶¯¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤âÄß¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤¢¤ë¤¢¤ë¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¤Ê¤ä¤Ä¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï......µ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¼õ¸³À¸¡ª
¼õ¸³À¸±þ±çÎó¼Ö¤Ï26Ç¯3·î¤Þ¤Ç±¿¹ÔÍ½Äê¡£
½éÆü¤Ç¤¢¤ë17Æü¤Ë¤Ï¡¢À¾Å´Ê¡²¬¡ÊÅ·¿À¡Ë±Ø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Ö½ÐÈ¯¼°¤Ë¡Ö¥é¥à¤Í¤³¡×¤âÅÐ¾ì¡£¿¹±ÊÀ½²Û±Ä¶ÈËÜÉô¶å½£»ÙÅ¹Ä¹¤ÎÂí¹ÀÌÀ¤µ¤ó¤¬
¡Ö¼õ¸³¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¸þ¤«¤¦³§ÍÍ¤Ø¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÇØÃæ¤ò²¡¤¹ÎÏ¤È¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ëÁ´¤Æ¤Î³ØÀ¸¡¦¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¶¦¤ËÎó¼Ö¤Î½ÐÈ¯¹ç¿Þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Íâ18Æü¤Ë¤Ï¡¢³ØÌä¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¢¤ë¿û¸¶Æ»¿¿¸ø¤òã«¤ëÂÀºËÉÜÅ·ËþµÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆÃÊÌ¼õ¸³¹ç³Êµ§´êÂçº×¡×¤Ç¡¢¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤ÎÊôÇ¼¤ò¼Â»Ü¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»²ÇÒ¤È¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¼õ¸³À¸±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤ÎÊôÇ¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï»²ÇÒ¤ËË¬¤ì¤¿³ØÀ¸¤Ë¡ÖÂçÎ³¥é¥à¥Í¡×¤ÎÇÛÉÛ¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
19Æü¤Ë¤Ï¡¢ËÌÉô¶å½£¤òÃæ¿´¤Ë81¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø½¬½Î¡¦Á´¶µ¸¦¤Î¹áÄÇËÜÉô¶µ¼¼¡ÊÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¤Ë¡¢¥é¥à¤Í¤³¤¬ÆÃÊÌ½ÐÄ¥¡£
¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ËÄ¾ÀÜ¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤òÆÏ¤±¡¢·ãÎå¤·¤¿¡£
¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤èËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»þ´ü¡£
¤·¤«¤·Á´¹ñ¤Î¼õ¸³À¸¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ë¤Ïµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡£
¿¹±Ê¥é¥à¥Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¤¢¤Ê¤¿Êý¤ò±þ±ç¤·¡¢·ò¤ä¤«¤Ë¼õ¸³¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£