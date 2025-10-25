資産1800万円「朝の散歩や美術館巡り。小さな楽しみを日々感じられる」65歳女性の健やかな老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（67歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：約700万円
現在の預貯金：約1500万円、リスク資産：約300万円
これまでの年金加入期間：国民年金120カ月、厚生年金360カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約12万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金約17万5000円
その理由として「生活には困らない程度ではありますが、旅行や趣味などぜいたくは控えざるを得ないため、決して満足とは言い切れません」と語っています。
ひと月の支出は「約20万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
そのため年金生活においては節約が欠かせないそうで、「光熱費や食費はポイントやクーポン割引を活用しています。まとめ買いや自炊で余計な出費を抑えるようにしています」とあります。
今の生活については「体調を崩した場合に備えた資金が十分か心配になります。また、物価の上昇や生活費の変動も気になる」とコメント。
一方で「自由に使える時間が増えた」ことは年金生活最大の喜びだと投稿者。「朝の散歩や庭のガーデニング、地域のサークル活動に参加することで毎日が充実しています。温泉旅行や美術館巡りを楽しむことも喜びの1つ。小さな楽しみを日々感じられることが、心身の健康にもつながっています」と老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：65歳女性
同居家族構成：本人、夫（67歳）
住居形態：持ち家（マンションなどの共同住宅）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：約700万円
現在の預貯金：約1500万円、リスク資産：約300万円
これまでの年金加入期間：国民年金120カ月、厚生年金360カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万9000円
老齢厚生年金（厚生年金）：約12万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金約17万5000円
「旅行や趣味は控えざるを得ない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活には困らない程度ではありますが、旅行や趣味などぜいたくは控えざるを得ないため、決して満足とは言い切れません」と語っています。
ひと月の支出は「約20万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「まとめ買いや自炊で出費を抑える」現在は仕事をしていないため、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては節約が欠かせないそうで、「光熱費や食費はポイントやクーポン割引を活用しています。まとめ買いや自炊で余計な出費を抑えるようにしています」とあります。
「小さな楽しみが心身の健康につながる」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「資産形成についてあまり真剣に考えておらず、退職後に自由に使えるお金が思ったより少ない。健康や体力の維持にもう少し気を配っていれば、今もさらに安心して楽しめたはずだと感じています」と回答。
今の生活については「体調を崩した場合に備えた資金が十分か心配になります。また、物価の上昇や生活費の変動も気になる」とコメント。
一方で「自由に使える時間が増えた」ことは年金生活最大の喜びだと投稿者。「朝の散歩や庭のガーデニング、地域のサークル活動に参加することで毎日が充実しています。温泉旅行や美術館巡りを楽しむことも喜びの1つ。小さな楽しみを日々感じられることが、心身の健康にもつながっています」と老後の過ごし方も教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)