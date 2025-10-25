◇ラグビー 日本代表-オーストラリア代表(25日、国立競技場)

ラグビーワールドカップで2度の優勝を誇る強豪・オーストラリア代表に挑む日本代表のワーナー・ディアンズ選手が自身の成長について語りました。

8月から日本代表のキャプテンを務める"日本の至宝"ディアンズ選手。現在2025年の日本代表戦全試合フル出場しているエディージャパンの軸となる選手です。

日本代表キャプテンという大役にディアンズ選手は「嬉しいですね。自分がリーダーシップを持っていると思われてるのはすごい嬉しい。信頼されてるっていう感じで、すごい嬉しいです」と笑顔を見せました。

23歳という若さでのキャプテン就任には「自分の仕事をやるだけ。若さとか、経験とか関係なくリードできるかなと思います。プレーで引っ張っていきたい」と覚悟をもってチームを引っ張ります。

エディー・ジョーンズHCは、ディアンズ選手について「世界最高のロックになれる」と称賛。ディアンズ選手は「まだまだ成長しないといけないと思います。高校の時から世界ベストのロックになりたいっていう目標を持って。一歩ずつ少しずつ成長して目標に向かっていってますけど、まだまだ足りてない。もう少し自分の成長をレベルアップしないと。まだまだです」とさらなる成長を誓いました。

今回対戦するオーストラリアについては「アタックがすごい速い。ラインアウトも高いし、スクラムも強い。どのチームにも勝てる。南アフリカ、アルゼンチンに勝って、ブリティッシュ＆アイリッシュ・ライオンズにも勝った。オーストラリアのラグビーをできたらすごい強いチーム」と警戒した上で、「すごいタフな試合になると思いますが、自分たちがプレッシャーをかけてプレーできたら、チャンスはあると思います」と自信をのぞかせました。

試合は東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。