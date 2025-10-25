トヨタの「“タマゴ型”ミニバン」が話題に！ 全長4.8mの「ちょうどいいサイズ」＆ぐるぐる回る「シート」搭載！ 次期型エスティマ!?な「ファイン コンフォート ライド」に熱望の声も

“天才タマゴ”感に再注目

未来の高級車像として注目を集めた「Fine-Comfort Ride（ファインコンフォートライド）」は、2017年の第45回東京モーターショーでトヨタが披露したコンセプトカー。

水素燃料を活用した先進的な設計と、快適性を追求した室内空間が来場者の関心を集めました。発表から年月が経った現在でも、ユーザーの間で語り継がれる存在となっています。

卵なミニバン！！

ファインコンフォートライドは、燃料電池自動車（FCV）技術を中核に据え、「プレミアムサルーンの新しいかたち」を提案するモデルとして位置づけられました。

流れるようなワンモーションフォルムは、かつて「天才タマゴ」と称された初代エスティマを彷彿とさせ、多くの来場者の記憶に残る存在となりました。

ボディサイズは全長4830mm×全幅1950mm×全高1650mmで、ホイールベースは3450mm。

エクステリアでは、空力性能と居住性を両立させた独自の造形が際立っており、車体中央部を最も幅広く、後方に向かって絞り込む「ダイヤモンド型キャビン」が特徴。これは2列目シートの快適性を確保しながら、走行時の空気抵抗を抑える設計思想に基づいています。

インテリアは「wearing comfort（快適さに包まれる）」というコンセプトのもと、6席すべてに独立したキャプテンシートを採用。各シートは回転・スライドが可能で、乗員同士が向き合うことで車内をコミュニケーションの場として活用できます。

さらに、Bピラーレス構造による大開口スライドドアが、乗降性と開放感の両面で効果を発揮しています。

パワートレインには水素を利用した燃料電池を搭載し、各車輪にはモーターを内蔵するインホイールモーター方式を採用。この構造により、従来のエンジンや駆動系に必要だったスペースを省き、広々とした室内空間と柔軟なデザイン設計が可能となりました。

性能面では、約3分間の水素充填で約1000km（JC08モード）の航続距離を目指すなど、次世代モビリティとしての可能性を示しています。

SNS上では「いま見てもカッコイイ」といった声が寄せられ、流麗なフォルムや未来感のあるデザインに対する評価は現在も根強く残っています。

「復活しないかなあ」「次期エスティマとして出してほしい」といったコメントも見られ、初代エスティマを思わせるスタイリングに対して、往年のファンから復活を望む声が多く上がっています。

一方で、エスティマは2019年に生産を終了しており、ファインコンフォートライドの市販化も現在まで実現されていません。

それでも、コンセプトモデルとしての役割を終えた今も、その設計思想は次世代モビリティの方向性を示す一例として注目され続けています。

今後のトヨタにおける電動化戦略や車両開発の中で、こうした思想がどのように具体化されていくのか、ファンの期待とともに、引き続き関心が集まっています。